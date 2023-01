"Romeo i Julia": Ostre słowa syna reżysera! Potępił autorów pozwu

Kilka dni temu media podały, że aktorzy, którzy wcielili się w głównych bohaterów ekranizacji „Romea i Julii” z 1968 roku, pozwali wytwórnię za seksualne wykorzystanie. Nadużyć na planie zdjęciowym miał się dopuścić nieżyjący już reżyser Franco Zeffirelli, który rzekomo posunął się do manipulacji, by nakłonić nastoletnich wykonawców do nakręcenia nagiej sceny. Głos w tej sprawie zabrał teraz syn filmowca, który stanowczo potępił autorów pozwu.

Zdjęcie Leonard Whiting i Olivia Hussey w filmie "Romeo i Julia" w reżyserii Franco Zeffirellego / BHE Films/Verona Produzione/Dino de Laurentiis Cinematografica / East News