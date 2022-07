Taika Waititi zapewnia, że naprawdę był zdziwiony informacją kończącą jego film. "Nie żartuję. Zobaczyłem go w kinie i pomyślałem sobie: 'O kurde, serio?! Nawet Chris (Hemsworth) był zaskoczony" - powiedział reżyser w rozmowie z portalem "Insider". Kiedy jednak zaskoczenie minęło, Waititi nie miał już wątpliwości, że taka informacja to tylko formalność. "Oczywiście, że Thor powróci. To najlepsza postać. No może jestem trochę nieobiektywny, ale na pewno najlepiej się go ogląda" - stwierdził.

Taika Waititi: Kolejny "Thor" tylko z Chrisem Hemsworthem

Waititi został też zapytany o to, czy wyreżyseruje film o roboczym tytule "Thor 5"? "Nie wiem, co będę robił teraz. Bez dwóch zdań nakręciłbym kolejną część 'Thora', ale tylko wtedy, gdy zagra w nim Chris. Musiałoby to jednak być coś zaskakującego i nieoczekiwanego, żebym chciał to zrobić. No bo co teraz? Bitwy i cała ta walka są dla mnie w porządku, ale spodziewałbym się czegoś niespodziewanego, jeśli chodzi o historię. Na przykład nakręcenia tego filmu za 5 milionów dolarów bez żadnych scen walki. Z Thorem na wycieczce do Nebraski" - tłumaczy reżyser.

Podobne podejście Waititi ma do tworzonego przez siebie kolejnego filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen" . Reżyser zaznaczył wyraźnie, że nie interesuje go film, w którym po raz kolejny powróciłyby znane z Sagi postaci i motywy. "Gdybym nakręcił go w stylu filmu 'Thor: Ragnarok' , byłaby to katastrofa. Postawiłem więc na współpracę ze studiem Disneya i chęć nauki. Kiedy zaczynaliśmy, nie byłem nawet pewien, czy w efekcie powstanie 'mój' film, czy może dzieło całkiem sterowane przez studio" - powiedział w wywiadzie dla portalu "IndieWire".

Wciąż nie wiadomo, na jakim etapie jest inny film reżyserowany przez Waititiego, oparty na faktach "Next Goal Wins" z Michaelem Fassbenderem i Elisabeth Moss w rolach głównych. Waititi nakręcił go już w 2019 roku. "Początkowo były głosy, że film będzie miał premierę w okolicy mistrzostw świata w Katarze (listopad-grudzień 2022). Jest ukończony. Pandemia opóźniła prace nad nim o rok, a kończyłem go w tym samym czasie, co film o Thorze. Wydaje mi się, że na obecną chwilę pojawi się na początku przyszłego roku, ale gdy to powiedziałem, to pewnie teraz sytuacja się zmieni" - stwierdził Waititi w tym samym wywiadzie.

Taika Waititi: Oscary, Hitler i "Gwiezdne wojny" 1 / 9 Po raz pierwszy Hollywood usłyszało o Taice Waititim w 2003 roku na ceremonii rozdania Oscarów, kiedy jego krótkometrażowy film "Two Cars, One Night" walczył o statuetkę. Gdy kamera pokazała nominowanych, okazało się, że Waititi... smacznie śpi. Oczywiście była to tylko gra, jednak pokazująca podejście nowozelandzkiego reżysera do rzeczywistości, które ujawnia się w jego kolejnych filmach. Niechęć do zadęcia, sztucznego patosu, a zamiłowanie do wyszukiwania małych czy większych absurdów w "zwyczajnej" rzeczywistości. Źródło: Getty Images Autor: MICHAEL BRADLEY udostępnij

