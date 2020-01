Taiki Waititi wkracza do uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Nie wiadomo czy to jego wybiorą, nie wiadomo nawet, jaki dokładnie będzie to projekt. Wiadomo jednak, że nowozelandzki reżyser Taika Waititi prowadzi rozmowy z Disneyem. Jeśli zakończą się sukcesem, będzie odpowiedzialny za stworzenie nowego filmu ze świata "Gwiezdnych wojen".

Taika Waititi to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych reżyserów /Steve Grayson/WireImage /Getty Images

Waititi to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych reżyserów. Jego "Jojo Rabbit", który od 24 stycznia będzie można oglądać w polskich kinach, został niedawno nominowany do sześciu Oscarów. Wśród nominacji jest ta dla najlepszego filmu roku oraz za scenariusz, którego autorem jest Waititi. Wcześniej wyreżyserował trzecią część komiksowego widowiska Marvela o przygodach Thora, czyli "Thor: Ragnarok". To jeden z najlepiej ocenianych filmów tego uniwersum.

Dla Waititiego nie byłaby to pierwsza przygoda z "Gwiezdnymi wojnami". Niedawno wyreżyserował finałowy odcinek serialu "The Mandalorian", gdzie wcielał się też w postać droida IG-11. "The Mandalorian" to pierwszy z kilku zapowiedzianych seriali umiejscowionych w świecie stworzonym przez George'a Lucasa.

Pod koniec zeszłego roku w kinach można było oglądać finałową, dziewiątą część sagi "Gwiezdne wojny", film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Choć to ostatnia odsłona tej jednej z najsłynniejszych filmowych serii na świecie, wiadomo, że kolejne filmy z tego uniwersum to tylko kwestia czasu. Do tej pory powstały dwie poboczne produkcje, których akcja rozgrywała się pomiędzy wydarzeniami z głównej sagi. Były to filmy "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" oraz "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie".

Wśród nowych projektów Disneya związanych z "Gwiezdnymi wojnami" jest serial, którego głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi, w którego rolę wcieli się Ewan McGregor. Przygotowywany jest również drugi sezon "The Mandalorian". Nie są znane żadne szczegóły projektu, nad którym miałby pracować Taika Waititi.

Waititi niedawno zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu "Next Goal Wins", w którym zobaczymy Michaela Fassbendera, Elisabeth Moss i Armiego Hammera. Wiele wskazuje na to, że jego kolejnym projektem będzie "Thor: Love and Thunder" dla Marvela. Wystąpi również w filmie "The Suicide Squad" Jamesa Gunna.