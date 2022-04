"Szef Roku" w Polsat Box Go od 8 kwietnia

Na Polsat Box Go trafiło właśnie film "Szef Roku", tegoroczny hiszpański kandydat do Oscara. Tytułową rolę w produkcji gra Javier Bardem, gwiazdor takich kinowych przebojów, jak "Skyfall", "To nie jest kraj dla starych ludzi" czy "W stronę morza".

Javier Bardem w filmie "Szef Roku" /materiały prasowe