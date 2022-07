Aktor zagrał wziętego terapeutę par działającego na kobiety jak czarny kot. Obok niego, w gwiazdorskiej obsadzie, znaleźli się m.in. Weronika Książkiewicz, Aleksandra Domańska, Tomasz Karolak, Jacek Knap, Krzysztof Czeczot, Elżbieta Zającówna i Piotr Machalica.

W tym roku mija dokładnie 20 lat od debiutu Michała Żurawskiego . Aktor ma na swoim koncie wiele teatralnych, filmowych i serialowych doświadczeń. Widzowie i krytycy docenili go przede wszystkim za rolę komisarza Kruka w serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku", a także - żydowskiego boksera Jakuba Szapiro w serialu "Król". Żurawski zagrał również m.in. w takich filmach, jak "Miasto 44", "Karbala", "Jestem mordercą" czy "53 wojny". Do tej pory wcielał się głównie w mocne i mroczne postaci. Nie był kojarzony z komediami, zwłaszcza romantycznymi.

Michał Żurawski: Debiut w komedii romantycznej

Twórcy filmu "Szczęścia chodzą parami" postanowili jednak zaryzykować, przełamać pewne obsadowe stereotypy i powierzyć Michałowi Żurawskiemu główną rolę. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę - takiego amanta polskie kino jeszcze nie widziało!

"Ma w sobie niespotykany w tym kraju romantyzm ukryty za firanami długich rzęs. I to powłóczyste, długie, głębokie spojrzenie" - tłumaczy reżyser Bartek Prokopowicz. "Kobiety, które będą oglądały ten film, będą miały ochotę się przytulić" - potwierdza Weronika Książkiewicz , odtwórczyni głównej kobiecej roli w filmie. Z kolei Tomasz Karolak , którego również zobaczymy w komedii, wyjaśnia: "Michał Żurawski jest niezgrany w tym gatunku, jak to się mówi w naszej branży".



A w kogo dokładnie wcielił się Michał Żurawski? Kim jest Bruno? To słynny terapeuta par, przystojny, ciepły i zabawny - mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Nieświadoma ryzyka Malwina (Weronika Książkiewicz) - przebojowa projektantka samochodów, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, tym razem Bruno nie zamierza się poddać.



"Moja żona śmieje się z tego, że gram akurat terapeutę par, co, nie ukrywam, bardzo się w naszym związku przydaje" - przyznaje Michał Żurawski. "Te najlepsze komedie romantyczne napisane są w taki sposób, że są ściągnięte jeden do jednego z życia - z tego, co każdy z nas przeżywa w związkach. I coś z tego jest w scenariuszu filmu 'Szczęścia chodzą parami'" - podkreśla aktor.

Producentem filmu jest Zygfryd Studio, a koproducentem Grupa Polsat Plus. Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis. Komedię romantyczną "Szczęścia chodzą parami" już od 2 września będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce.

