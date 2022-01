Sylvester Stallone wymyślił podstęp i postanowił zastraszyć Woody'ego Allena , by udowodnić mu, że jest w błędzie. Skruszony reżyser dał mu w końcu angaż.

Początki Sylvestra Stallone w branży filmowej nie były może ambitne, ale za to ciekawe. Przykładem jest chociażby komedia erotyczna "Włoski ogier" z 1970 roku, za udział w której przyszły gwiazdor zarobił 200 dolarów.

Sylvester Stallone u Woody'ego Allena

Innym interesującym filmem w jego biografii jest "Bananowy czubek" w reżyserii Woody'ego Allena . "Sly" zagrał tam epizod - wcielił się w łobuza, który wraz z kolegą napada w wagonie metra na głównego bohatera (w tej roli oczywiście Woody Allen ). Niewiele jednak brakowało, a ta rola przeszłaby mu koło nosa. Gdy wraz z kolegą pojawił się na stacji metra, gdzie realizowano zdjęcia, asystent reżysera przekazał im, że jednak nie będą potrzebni.

"Woody Allen, który jest bardzo nieśmiały, wyszeptał coś do niego i odszedł. Asystent reżysera przekazał nam, że zdaniem Allena nie wyglądamy wystarczająco groźnie. Postanowiłem opuścić plan" - tak Stallone relacjonuje tę sytuację po latach w filmiku, który opublikował na swoim profilu instagramowym.

Kolega przekonał go jednak, że nie mogą odpuścić tej szansy. Poszli więc do apteki, kupili wazelinę, zaczesali włosy do tyłu, przyczernili twarze brudem z metra i wrócili na plan.

"Zobaczyłem w oddali Allena, tym razem ominąłem jego asystenta, podszedłem do niego od tyłu, poklepałem po ramieniu. Odwrócił się, był zaskoczony. Mówię mu: A czy teraz się mnie boisz? A on na to: Już dobrze, pasujesz do tego. I dostaliśmy rolę" - opowiada Stallone.

Nigdy się nie poddawaj

Ta sytuacja była dla niego lekcją. Zrozumiał, że jeśli wyrzucą go drzwiami, to musi wejść oknem. Że jeśli nie uda mu się coś za pierwszym razem, to musi spróbować zmienić swoją strategię.

