Konsorcjum producentów - w tym Kodiak Pictures Maurice'a Fadidy, Eric B. Fleischmann z Defiant Studios i Grupa Jean Boulle - posiada prawa do adaptacji filmu "Swobodny jeździec" , który pierwotnie został wydany przez Columbia Pictures.

Zespół poszukuje teraz odważnych scenarzystów i reżysera, którzy byliby gotowi zaktualizować projekt do czasów współczesnych.

"Naszym celem jest zbudowanie narracji kontrkulturowej i wolnościowej, którą pozostawił nam oryginał, i danie dzisiejszej młodzieży filmu, który zwraca poważną uwagę na ich własne kontrkultury i wyzwania" - podkreślił Fadida w rozmowie z "Variety".

"To, czego dzisiejsi młodzi widzowie doświadczają na co dzień, starszym pokoleniom może wydawać się szaleństwem, ale równie dobrze może stać się normą społeczną, tak jak miało to miejsce w przypadku zmiany kulturowej późnych lat 60. Mamy nadzieję stać się częścią tej zmiany" - dodał.

"Swobodny jeździec": O czym opowiada film?

Dwóch motocyklistów jedzie na wycieczkę z Los Angeles do Nowego Orleanu. Po drodze spotykają kilku niezwyczajnych ludzi: ranczera z rodziną, hipisa i przede wszystkim George'a Hansena granego przez Jacka Nicholsona .

Dennis Hopper dostał za ten film nagrodę dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Cannes w 1969 roku.



