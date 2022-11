Już za niespełna dwa tygodnie widzowie będą mieli okazję spędzić wyjątkowe chwile podczas oglądania "Świąt inaczej" , nowej komedii z Darią Widawską, Wiktorią Gąsiewską i Adamem Zdrójkowskim w rolach głównych. Dziś prezentujemy pierwszą z trzech piosenek, które usłyszymy w filmie. To utwór "Wesołych Świąt w wykonaniu Andrzeja Piasecznego .

Reklama

Autorem muzyki i słów jest Maciej Zieliński, twórca muzyki do wielu filmowych hitów ostatnich lat, a także, jako autor piosenek i aranżacji dla gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zieliński ma na koncie muzykę do takich filmów jak, "Nigdy w życiu" "Sługi wojny" "Wkręceni 2", czy serialu "Kryminalni".

Wideo Andrzej Piaseczny - Wesołych Świąt (blasku w ciemną noc)

Piosenka "Wesołych Świąt" promuje film "Święta inaczej"

Piosenka Andrzeja Piasecznego "Wesołych Świąt" jest jedną z trzech oficjalnych piosenek do tej produkcji. Pozostałe dwie to "Zamówię płatki śniegu", również wykonywana przez Andrzeja Piasecznego. Tu autorem tekstu jest reżyser filmu, Patrick Yoka , a muzyki - Maciej Zieliński. Trzeci utwór to ballada "Święta, nie Święta" w wykonaniu Sławka Uniatowskiego i Klaudii Szafrańskiej (autorem tekstu i muzyki jest Maciej Zieliński).

"W trakcie realizacji teledysku kluczowy był tytuł. Udało nam się zrealizować pomysł, który rzadko jest stosowany przy produkcji klipów. Skorzystaliśmy z trzech piosenek. Tworzą one pewną opowieść i stają się jego ilustracją. Dzięki temu muzyka jest zintegrowana z fabułą 'Świąt inaczej'" - mówi reprezentujący Macieja Zielińskiego Michał Turnau.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Święta inaczej" [trailer] materiały prasowe

"Pracę nad kompozycjami rozpoczyna się od rozmowy z reżyserem. To on informuje o czym jest fabuła, bo bez tego utwory nie mogłyby powstać. Koncepcja piosenek musi być spójna z filmem. Dla Macieja kluczowe jest, by poznał filmową wizję reżysera, zanim przystąpi do tworzenia kompozycji. Musi przetłumaczyć ją na muzykę. A z Patrickiem Yoką pracuje się świetnie. On wie, czego chce, a to bardzo pomaga. Wierzymy, że efekt tej pracy przypadnie widzom filmu do gustu" - dodaje Turnau.

"Święta inaczej": O czym opowie film?

Główną bohaterką filmu "Święta inaczej" jest Ewa (w tej roli Daria Widawska) . To typowa perfekcyjna pani domu, która do Świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się już od wakacji. Nie tym razem! W przeddzień Wigilii odkrywa, że jej małżeństwo to fikcja, a mąż od dawna nie jest jej wierny. Zraniona kobieta po raz pierwszy w życiu postanawia zrobić coś niespodziewanego: rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane.

"Święta inaczej" 1 / 13 Dlaczego komedia o świętach, którą wyreżyserował Patrick Yoka, jest inna niż wszystkie? Źródło: materiały prasowe Autor: Karolina Grabowska udostępnij

Tropem zaginionej matki w "Świętach inaczej" ruszają jej dzieci: nastoletni Dorian (Oskar Wojciechowski) i jego starsza siostra Emma ( Wiktoria Gąsiewska ). Przedzierają się przez zaatakowany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że czasami święta warto spędzić zupełnie inaczej...

Zobacz również:

Lupita Nyong'o: Szczęście to nie brak bólu, ale uczucie radości pomimo niego

"Barbarzyńcy": Julie Delpy wyreżyseruje komedię o syryjskich uchodźcach