W trakcie ostatniego wywiadu piosenkarz został zapytany przez Szymona Majewskiego o to, czy to prawda, że Przybylska powiesiła niegdyś jego plakat nad łóżkiem. Piaseczny nie zdawał się być szczególnie zaskoczony. Podkreślił, że aktorka nigdy nie przejmowała się konwenansami.

"Powiedziała mi o tym. Spaliłem buraka (...) Nasze pierwsze spotkanie było na planie 'Złotopolskich'. Anka łamała wszelkie konwenanse - stwierdził w programie "Nie mam pytań".

"Spotkaliśmy się z Jarkiem Bieniukiem na premierach filmu 'Ania'. Flesze, ścianki. W pewnym momencie Jarek mówi: 'Czekaj, staniemy we dwóch. Chłopaki Ani'" - wspominał Piaseczny na antenie Radia Zet.



Zdjęcie Jarosław Bieniuk i Andrzej Piaseczny na premierze filmu "Ania" / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Majewski zapytał artystę także o to, co powiedziałaby mu aktorka, gdyby wciąż żyła. Ten odpowiedział z humorem: "Gdyby żyła i spotkałaby mnie dzisiaj, to powiedziałaby: 'Piaseczny, ty jesteś jeszcze bardziej nudny, niż byłeś, jak się znaliśmy wcześniej'".

"Ania" hitem kin

Anna Przybylska była ulubienicą widzów. 5 października minęło osiem lat od śmierci aktorki. Dwa dni później do kin trafił film dokumentalny pokazujący m.in. nieznane wcześniej nagrania oraz zwierzenia bliskich Przybylskiej. Produkcja przyciągnęła do kin tysiące widzów.

W dokumencie wspólne chwile z Anną Przybylską wspominają m.in. jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra aktorki. Nie brak opowieści związanych z jej życiem i karierą we wspomnieniach reżysera Radosława Piwowarskiego oraz wielu aktorów, m.in. Cezarego Pazury, Michała Żebrowskiego, Jana Englerta, Pawła Małaszyńskiego, Pawła Wawrzeckiego, Szymona Bobrowskiego, Anny Dereszowskiej, Katarzyny Bujakiewicz i właśnie Andrzeja Piasecznego.