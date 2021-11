Na polnej drodze kłóci się małżeństwo. On jest pijany, ona zmęczona jego uzależnieniem. Wraz z dwójką małych dzieci kobieta postanawia opuścić rodzinny dom, by zacząć nowe życie z dala od zapijaczonego męża. Ten dzień ma być dla obojga przełomowy. I będzie. Choć inaczej niż można się spodziewać...Tragiczny wypadek samochodowy przetnie losy ludzi, którzy w innych okolicznościach nie mieli by szans na konfrontację. Tak rozpoczyna się - oscylująca na granicy dramatu, thrillera i kina katastroficznego - filmowa opowieść Bartosza Kruhlika.



"Supernova": Obiecujący debiut Bartosza Kruhlika

Zrealizowany w ciągu zaledwie 14 dni zdjęciowych film w momencie premiery na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2019 roku zachwycił krytyków.



"Przeplatające się losy wielu bohaterów zostają niezwykle sprawnie poprowadzone, szybko dostajemy rys charakterologiczny postaci i ich główne motywacje. A jako że każda z nich została postawiona w sytuacji granicznej, błyskawicznie zrzucają swoje 'maski': opanowanego policjanta, zmyślnego polityka czy nieszkodliwego alkoholika, a ich zachowanie wymyka się coraz bardziej spod kontroli. To zresztą najlepsze momenty filmu Kruhlika, który potrafi zbudować napięcie i utrzymać uwagę widza" - pisał w recenzji dla Interii Krystian Zająć.



"Debiutujący w kinie Bartosz Kruhlik (rocznik 1985), zachowując jedność czasu, miejsca i akcji, nakręca w 'Supernovej' skomplikowany mechanizm dramatyczny. Robi to powoli i metodycznie, w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Aż do finałowej eksplozji... - dodawała Anita Piotrowska w "Tygodniku Powszechnym".



"Supernova": Nagradzana w Polsce i za granicą

Sile ekranowej opowieści Bartosza Kruhlika ulegli także jurorzy licznych festiwali. Pierwsza była Nagroda za debiut na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po niej przyszły kolejne, m.in. Wielki Jantar Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film", Nagroda Główna w konkursie polskim Międzynarodowego Festiwalu "Off Camera" w Krakowie, Tarnowska Nagroda Filmowa, Złota Rybka ińskiego "Lata Filmowego", Złota Taśma Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP oraz nominacje do Paszportu Polityki i Polskich Nagród Filmowych Orły.





"Supernova" zachwyciła też publiczność i jurorów festiwali filmowych w meksykańskim Monterrey, w Skopje, Tiranie, Dublinie, Pradze oraz indyjskim Pune. W listopadzie 2021 pula nagród powiększyła się o kolejną statuetkę - dla Najlepszego Filmu na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Balinale.



"Supernova" powstała w ramach pierwszej edycji programu "60 Minut" realizowanego w Studiu Munka SFP. Program wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję odpowiadali: Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński. Koproducentem filmu jest Canal+ Polska.



