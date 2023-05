Robert Pattinson w roli seryjnego mordercy. Powstaje nowy film Netflixa

Jak informuje portal "Variety", "Super Mario Bros. Film" w Ameryce Północnej zarobił 490 milionów dolarów, a na pozostałych światowych rynkach 532 miliony. To pozwoliło mu na przekroczenie bariery miliarda dolarów, co oficjalnie miało miejsce w niedzielę 30 kwietnia. "Super Mario Bros. Film" debiutował w kinach niecały miesiąc wcześniej - 5 kwietnia.

To wielki sukces, bo od czasu wybuchu pandemii zysk wyższy niż miliard dolarów osiągnęły tylko cztery filmy: "Spider-Man: Bez drogi do domu" , "Top Gun: Maverick" , "Jurassic World Dominion" oraz "Avatar: Istota wody" . Przekroczenie bariery miliarda dolarów przez "Super Mario Bros. Film" analitycy rynku kinowego prognozowali od momentu ujawnienia danych na temat wyniku otwarcia tej animacji. W pierwsze pięć dni od premiery zarobiła ona 204 miliony dolarów, co było drugim największym wynikiem otwarcia w historii, jeśli chodzi o filmy animowane.

"Super Mario Bros. Film": Film bije kolejne rekordy

"Super Mario Bros. Film" nieustannie bije kolejne rekordy. Szybko został najbardziej kasowym filmem 2023 roku zarówno w Ameryce Północnej, jak i w sumie na całym świecie. To również najbardziej kasowa adaptacja gry wideo w historii. Wynik ten jest o tyle bardziej okazały, że poprzednia ekranizacja gry "Super Mario Bros." z 1993 roku poniosła ogromną klęskę finansową.

Bohaterami wyreżyserowanego przez Aarona Horvatha i Michaela Jelenica filmu "Super Mario Bros. Film" są dwaj nowojorscy hydraulicy: Mario i Luigi. Przeniesieni do tajemniczego królestwa grzybów muszą powstrzymać potężnego Bowsera przed przejęciem kontroli nad całym królestwem. Pomoże im w tym księżniczka Peach. Głosów postaciom w oryginalnej wersji językowej użyczyli Chris Pratt , Anya Taylor-Joy , Charlie Day oraz Jack Black.

