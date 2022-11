W udzielonym gazecie "The New York Times" wywiadzie promującym najnowszy film Spielberga zatytułowany "Fabelmanowie" reżyser po raz kolejny wrócił do najgłośniejszej filmowej decyzji pandemii COVID-19. HBO zdecydowało się wtedy na to, by równocześnie pokazywać swoje najnowsze filmy w kinach i na streamingach. Ten ruch wywołał wściekłość niektórych twórców, m.in. Christophera Nolana i właśnie Stevena Spielberga. Zdaniem tego ostatniego, decyzja HBO zmieniła przyzwyczajenia widzów.

"Pandemia była dla platform streamingowych okazją do podniesienia liczby subskrypcji. Niektórych z moich przyjaciół filmowców bezceremonialnie odmówiono premiery kinowej. Spłacono ich, a ich filmy, w tym konkretnym przypadku, nagle zostały zdegradowane do HBO Max. I wszystko zaczęło się zmieniać" - powiedział Spielberg.

Steven Spielberg: Streamingi zmieniły przyzwyczajenia widzów?

Reżyser po raz kolejny stwierdził, że nie była to dobra decyzja. "Moim zdaniem starsi widzowie odetchnęli z ulgą, że nie będą musieli deptać po klejącym się popcornie. Z drugiej jednak strony wierzę, że ta sama starsza publiczność, gdy już dostała się do kina i znalazła się w sytuacji społecznej z grupą innych ludzi, stonowała swoją niechęć. To od filmów zależy, by być wystarczająco dobrymi, aby chwalili je widzowie, gdy włączą się światła na sali kinowej" - dodał reżyser "Parku jurajskiego".

Steven Spielberg: Ma nadzieję, że kino nie przegra

Spielberg ma nadzieję na to, że kino jeszcze nie przegrało. Nie ma wątpliwości, że wciąż na dużym ekranie jest miejsce dla komiksowych widowisk i horrorów, ale szanse mają też filmy dla dojrzalszego widza. Jako przykład takiego sukcesu podaje film "Elvis" wyreżyserowany przez Baza Luhrmanna. "Dużo starszych ludzi poszło zobaczyć ten film i to daje mi nadzieję na to, że ludzie zaczynają wracać do kin, a pandemia stanie się endemią. Naprawdę uważam, że filmy powrócą do kin" - mówi.

Jednocześnie twórca "Poszukiwaczy zaginionej Arki" nie przekreśla streamingów. Wspominając o swoim filmie zatytułowanym "Czwarta władza" zauważył, że powstał on po to, aby poprzez paralelę do czasów Nixona pokazać widzom zagrożenia, jakie niesie za sobą teraźniejsza polityka. Co za tym idzie, ważniejsze dla Spielberga było to, aby dotarł do jak największej liczby widzów.

"Nie wiem, czy teraz nie wolałbym nakręcić go dla Apple’a albo Netfliksa, które mają miliony użytkowników. Obecnie nie byłoby szans, aby taki film zobaczyło w kinach tyle samo osób. Sytuacja zmieniła się na tyle, że jestem w stanie tak stwierdzić" - zakończył rozważania na temat streamingów Spielberg.

