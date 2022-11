"John Wick 4": Jak pracę na planie filmu wspominają gwiazdy produkcji?

Po zakończeniu zdjęć do "Johna Wicka 4" twórcy filmu nie kryli swojego zachwytu. - Tempo realizacji poszczególnych zdjęć było wręcz zabójcze. Przyznam jednak, że zawsze z przyjemnością wcielam się w postać Johna Wicka. Ta historia wciąż mnie kręci - przyznał w jednym z wywiadów Keanu Reeves.

Laurence Fishburne, który wciela się w Króla Bowery, stwierdził wprost, że czwarta część będzie najlepsza.

"Kiedy przeczytałem scenariusz do "Johna Wicka 4", byłem zachwycony. Pojawiło się kilka nowych postaci, które tylko podkręciły fabułę. Cieszę się też, że mój bohater wrócił z martwych (...) Jeśli chodzi o pracę na planie, to była to szalona zabawa. Dla mnie to też była okazja na ponowne spotkanie ze świetnymi aktorami" - powiedział aktor w rozmowie z "Variety".



Reżyser Chad Stahelski w innej rozmowie dodał: - W czwartej odsłonie John będzie miał mnóstwo problemów. Tym razem jego losy nie muszą mieć szczęśliwego zakończenia.



"John Wick 4": Fabuła filmu

John Wick po raz kolejny zmierzy się z groźnymi przestępcami czyhającymi na jego życie. Legendarny zabójca będzie walczył w największych miastach świata: od Nowego Jorku po Paryż, Osakę i Berlin.

Czy John Wick zginie w najnowszej części? O tym przekonamy się już 24 marca 2023 roku, kiedy superprodukcja trafi na ekrany kin.

"John Wick 4": Obsada czwartej cześci kultowej serii

Obsada: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Scott Adkins, Rina Sawayama.



