Scenariusz filmu "Bullitt" powstał na podstawie książki "Mute Witness" ("Niemy świadek") napisanej w 1963 roku przez Roberta L. Fisha pod pseudonimem Robert L. Pyke. Film Yatesa opowiada historię twardego i bezkompromisowego detektywa Franka Bullitta (w tej roli Steve McQueen), który otrzymuje rozkaz ochrony świadka mającego złożyć zeznania w procesie przeciwko mafii. Niestety, zarówno świadek jak i jeden z towarzyszących Bullittowi policjantów zostają zastrzeleni przez tajemniczego zamachowca. Wszystko wskazuje na to, że w zabójstwo zamieszany może być ktoś z policji - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Bullitt".

Frank Bullit wraca na kinowy ekran

Nie wiadomo, jaka będzie fabuła produkcji Spielberga, ale jej bohaterem będzie Frank Bullitt. Jak informuje portal "Deadline", scenariusz tego filmu napisze Josh Singer ("Spotlight", "Czwarta władza"). Biorąc pod uwagę jego wcześniejsze dokonania, można przypuszczać, że akcja filmu związana będzie z prawdziwymi wydarzeniami. Singer jest autorem scenariuszy filmów m.in. o Julianie Assange’u ("Piąta władza"), Neilu Armstrongu ("Pierwszy człowiek"), a na premierę czeka napisany przez niego wspólnie z Bradleyem Cooperem "Maestro" o Leonardo Bernsteinie.



Współproducentami powstającego filmu będą syn Steve’a McQueena , Chad oraz wnuczka aktora: Molly McQueen, którzy są w posiadaniu praw do postaci Franka Bullitta. Film "Bullitt", w którym widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć postać słynnego detektywa, przeszedł do historii kina za sprawą sceny pościgu samochodowego często wymienianej przez specjalistów, jako najlepsza scena takiego rodzaju w historii kina.



Najnowszy film Stevena Spielberga, "West Side Story" , zapewnił mu dwie kolejne nominacje do Oscara - w kategoriach najlepszy reżyser oraz najlepszy film. W sumie nowa wersja musicalu została nominowana do siedmiu Oscarów. Wiadomo też, jaki będzie kolejny film tego twórcy. To autobiograficzny "The Fabelmans" , którego premiera została zaplanowana na 23 listopada tego roku. Dopiero po ukończeniu prac nad tą produkcją Spielberg rozpocznie zdjęcia do filmu o Bullicie.

