Chodzi o czarno-biały teledysk do singla "Cannibal", zapowiadający album Marcusa Mumforda, zatytułowany "(self titled)". Klip został opublikowany przez Mumforda w sieci w zeszłym tygodniu, jednak artysta teraz dopiero przyznał, kto go realizował.

Steven Spielberg nakręcił teledysk telefonem komórkowym

Brytyjski muzyk dodał zdjęcie, na którym widać, że Spielberg nie tylko reżyseruje, ale też nagrywa występ smartfonem, siedząc na biurowym krześle na kółkach, przesuwanym przez współpracowniczkę, którą jest... aktorka oraz żona reżysera - Kate Capshaw.

Jej rolę przy powstawaniu teledysku Mumford opisał jako "dolly grip", czyli wózkarz (operator wózka z kamerą, na którym w trakcie zdjęć zwykle zasiada operator kamery i jego asystent). W podpisie artysta odnotował też, że Capshaw pełniła przy powstawaniu tej produkcji ponadto funkcje: producentki i dyrektorki artystycznej.

Z kolei żona Marcusa Mumforda, aktorka Carey Mulligan (m.in. "Była sobie dziewczyna"), odpowiadała za kostiumy i dźwięk.

Płyta Mumforda ma się ukazać 16 sierpnia.

