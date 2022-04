Pandemia COVID-19 postawiła na głowie świat filmu. Choć do kin nie trafił jeszcze ostatni film Josepha Kosinskiego, czyli "Top Gun: Maverick", to wzięty reżyser zdążył już ukończyć zdjęcia do kolejnej produkcji. Jest nią właśnie futurologiczny film "Spiderhead", w którym w rolach głównych obok Hemswortha wystąpili m.in. Miles Teller ("Whiplash") oraz Jurnee Smollett ("Kraina Lovecrafta").

Scenariusz filmu "Spiderhead" powstał w oparciu o opowiadanie "Escape from Spiderhead" George’a Saundersa, które w 2010 roku opublikował magazyn "New Yorker". Jego adaptacją na potrzeby filmu Kosinskiego zajął się duet scenarzystów filmów "Zombieland" oraz "Deadpool" : Rhett Reese oraz Paul Wernick.

Reklama

"Spiderhead": O czym opowie produkcja Netfliksa?

Chris Hemsworth w filmie "Spiderhead" wciela się w naukowca Steve’a Abnestiego, który testuje na więźniach zaawansowane technologicznie leki zmieniające emocje i umiejętności. Leki te nie zawsze działają tak jak powinny, o czym przekonuje się więzień Jeff grany przez Milesa Tellera.

Choć fabuła "Spiderhead" zapowiada klasyczną opowieść o szalonym naukowcu, to Kosinski sugeruje, że sprawa jest bardziej skomplikowana. "Abnesti to geniusz i wizjoner, który stoi za programem Spiderhead. Ma szlachetne intencje, ale pod powierzchnią jego działań kryją się bardziej mroczne motywy" - powiedział w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".

Jak jest naprawdę, przekonamy się, gdy "Spiderhead" trafi na Netflix. Stanie się to już 17 czerwca, czyli niecały miesiąc po premierze "Top Gun: Maverick" .

Wideo Top Gun Maverick - zobacz materiał o filmie

Zobacz również:

Thandiwe Newton wyrzucona z planu "Magic Mike 3". Oto prawdziwe powody?

Carmen Electra: Królowa parodii w bikini

"Kanał": Takiego obrazu wojny nikt nie pokazał. Mija 65 lat od premiery