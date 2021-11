"Spider-Man": Sprzeczne informacje na temat kolejnych części

"Nie jest to ostatni film, jaki zrobiliśmy z Marvelem. Nie jest to ostatni film o Spider-Manie. Przygotowujemy się do kręcenia kolejnego filmu o Spider-Manie. Razem z Tomem Hollandem i Marvel Studios. Podobnie jak wcześniej, teraz też myślimy o trzech takich filmach" - zapewniała Amy Pascal w poniedziałkowej rozmowie z portalem "Fandango".



Nie ma takiego projektu oficjalnie w planach

Tymczasem osoby związane ze studiem Sony w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter", stwierdziły, że żadne takie decyzje nie zostały jeszcze oficjalnie podjęte. Władze tej wytwórni nie mają planów, a jedynie... nadzieję na to, że współpraca z Tomem Hollandem i szefem Marvel Studios, Kevinem Feige'm będzie kontynuowana.

Do Sony należą prawa do postaci Spider-Mana. Marvel Studios ma zaś prawa do większości innych najsłynniejszych postaci z komiksów Marvela. Stąd wszelkie plany odnośnie kolejnych projektów wymagają współpracy obu tych wytwórni.

Taką współpracę zacieśniła ostatnio scena po napisach końcowych filmu "Venom 2: Carnage", również wyprodukowanego przez studio Sony. Zapowiada ona połączenie filmowych uniwersów Venoma i Spider-Mana. Do tej pory obydwa łączyła jedynie postać Człowieka-Pająka.

Do doniesień o trzech nowych filmach o Spider-Manie odniósł się również wcielający się w postać Człowieka-Pająka, Tom Holland .

"To jedyne, co mogę powiedzieć: mamy do obgadania bardzo, bardzo ekscytujące rzeczy. Nie wiem dokładnie, co to za rzeczy, ani co z nich wyjdzie, ale wygląda na to, że przed nami bardzo jasna przyszłość. I jak mówiłem wcześniej, Spider-Man będzie żył we mnie wiecznie" - powiedział aktor pytany o kolejną trylogię o Spider-Manie we francuskim programie telewizyjnym "Quotidien".

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Najnowsza część 17 grudnia w kinach

Choć nie są znane dokładne szczegóły fabuły filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" , z opublikowanych dotąd zwiastunów można się sporo dowiedzieć.

Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

Wiadomo już, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się Alfred Molina znany jako Doktor Octopus z filmu "Spider-Man 2" (2004). Widzowie zobaczą również Willema Dafoe jako Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002) oraz Jamiego Foxxa jako Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007).

