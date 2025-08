"Spider-Man: Brand New Day". Tom Holland prezentuje nowy kostium superbohatera

Zdjęcia do "Spider-Mana: Brand New Day" rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamera stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvellem wcześniej za sprawą "Shang-Chiego i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

"Spider-Man: Brand New Day". Zobacz nowy kostium Toma Hollanda

Z okazji rozpoczęcia prac, Sony Pictures i Marvel Studios opublikowały krótki film, przedstawiający Toma Hollanda wchodzącego na plan w nowym kostiumie Spider-Mana.

Wideo "Spider-Man: Brand New Day". Nowy kostium Spider-Mana

"Spider-Man: Brand New Day". Kto dołączył do obsady?

Zendaya i Jacob Batalon powrócą jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel i "człowiek w krześle". Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle’a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcieli się w tę rolę na dużym ekranie. Z kolei Sadie Sink (serial "Stranger Things") i Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") zagrają zupełnie nowe postaci.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w filmie wystąpią dwaj inni aktorzy znani z poprzednich filmów Marvela. Pierwszym z nich jest Mark Ruffalo, który ponownie zagra Bruce’a Bannera/Hulka, jednego z założycieli Avengers, który za skutek promieniowania gamma potrafi zmieniać się w jadeitowego olbrzyma o ogromnej wytrzymałości i sile fizycznej.

Drugim jest Michael Mando (serial "Zadzwoń do Saula"), który w "Spider-Man: Homecoming" zagrał małą rolę gangstera Mac Gargana. W "Brand New Day" zobaczymy go jako znane z komiksów alter ego przestępcy – Scorpiona. Nie podano, czy będzie on głównym antagonistą widowiska.

"Spider-Man: Brand New Day". Skąd taki podtytuł?

"Brand New Day" to wydawana od stycznia do lipca 2008 roku komiksowa historia, przedstawiająca życie Spider-Mana po tym, jak za sprawą umowy z demonem Mephisto cały świat zapomniał o jego sekretnej tożsamości. Wprowadzono wówczas wiele nowych postaci drugoplanowych i antagonistów — między innymi Mister Negative'a, który odegrał ważną rolę w ostatnich grach wideo o Pająku.

Nawiązanie nie jest przypadkowe. Pod koniec filmu "Spider-Mana: Bez drogi do domu" z 2021 roku tożsamość Petera Parkera zostaje wymazana z pamięci wszystkich ludzi na świecie za sprawą magii Doktora Strange'a.

"Spider-Man: Brand New Day". Kiedy premiera?

"Spider-Man: Brand New Day" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku. Film otworzy szóstą fazę Kinowego Uniwersum Marvela. W jej skład wejdą także dwie części "Avengers" – "Doomsday" i "Secret Wars".