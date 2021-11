W sieci aż roi się od kolejnych przecieków i spekulacji fanowskich na temat nadchodzącego filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" .

Pojawiły się pogłoski o trzech wersjach Człowieka-Pająka w jednej produkcji, podobny zabieg wprowadzono w filmie animowanym "Spider-Man Uniwersum".

Jeżeli chodzi o wspomnianych trzech Spider-Manów, należy przypomnieć, że zanim kostium bohatera włożył Tom Holland, we wcześniejszych dwóch aktorskich seriach nosili go: Tobey Maguire i Andrew Garfield. Te filmy nie weszły jednak w skład Marvel Cinematic Universe, w którym dzieje się akcja między innymi Avengers i Iron-Mana, a Spider-Man z Tomem Hollandem już do niego należy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer]

"Spider-Man": Wrogowie

Ze zwiastuna wiemy z pewnością, że w filmie pojawią się wrogowie poprzednich Spider-Manów: Green Goblin, Lizard, Electro i Doktor Octopus.

Doktor Octopus/ dr Otto Octavius wzbudził ogromne rozbawienie wśród głównych bohaterów, na dodatek wydaje się, że postać grana przez Alfreda Molinę będzie odgrywa w filmie ogromne znaczenie.

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Obsada, zwiastun i data premiery

Obraz wyreżyserował Jon Watts. W filmie wystąpili: Tom Holland , Zendaya , Benedict Cumbderbatch , Alfred Molina, Jamie Foxx, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, J.B. Smoove, Jon Favreau. Willem Dafoe, J.K. Simmons.



Premiera filmu ""Spider-Man: No Way Home" (Spider-Man: Bez drogi do domu) już 17 grudnia 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2]

