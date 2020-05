Superbohaterka w uniwersum Spider-Mana

Studio filmowe Sony Pictures planuje poszerzenie komiksowego uniwersum Marvela zbudowanego wokół postaci Spider-Mana. W planach studia jest stworzenie spin-offu, którego superbohaterką będzie kobieta. Do napisania scenariusza filmu "Jackpot" zatrudniony został Marc Guggenheim, współautor komiksu, na podstawie którego oparty zostanie film.

Kadr z filmu "Spider-Man: Daleko od domu" /JoJo Whilden/Everett Collection/East News /East News

Jakcpot to superbohaterka obdarzona wyjątkową mocą, ale też obciążona skomplikowaną przeszłością. Jej pierwszym wcieleniem była niejaka Sara Ehret, naukowiec, która w czasie ciąży została wystawiona na działanie wirusa, który zmienił jej DNA. Udało jej się urodzić zdrowe dziecko, a supermoce, które otrzymała, pomogły jej, gdy przyszła konieczność ratowania rodziny.



W późniejszych komiksach w roli Jackpot zastąpiła ją ambitna koleżanka, która zginęła, tropiąc razem ze Spider-Manem złoczyńcę Menace'a. Wiedziona poczuciem winy Ehret wróciła do starego zajęcia.

Współautorem planowanego filmu o przygodach Jackpot będzie Marc Guggenheim. To wyjątkowo płodny artysta, który współpracował też przy komiksach z serii "Aquaman", The Amazing Spider-Man" oraz "Superman/Batman", a także grze komputerowej "Call of Duty 3".

Jako scenarzysta pracował między innymi przy takich serialach jak "Prawo i porządek", "CSI: Kryminalne zagadki Miami", "FlashForward: Przebłysk jutra", "Arrow" i "Legends of Tomorrow". A w przygotowaniu są pisane przez niego scenariusze adaptacji dwóch innych serii komiksowych - "Prophet" oraz "Gantz".

W najbliższych planach studia Sony Pictures są kolejne filmy komiksowe. To "Morbius" z Jaredem Leto czy druga część wielkiego hitu kinowego, filmu "Venom" - "Venom: Let There Be Carnage". Z kolei scenarzysta dwóch części filmu "Bez litości", Richard Wenk, pisze dla studia Sony adaptację komiksu "Kraven the Hunter".

Powstaną też filmy o postaciach z komiksów, np. o amerykańsko-koreańskiej superbohaterce Silk czy Nightwish. A według ostatnich informacji ruszyły prace nad filmem o jeszcze jednej superbohaterce - Madame Web.