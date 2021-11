"Spider-Man. Bez drogi do domu": Jest nowy zwiastun!

Właśnie pojawił się od dawna oczekiwany drugi zwiastun produkcji "Spider-Man. Bez drogi do domu" ("Spider-Man: No Way Home"). Jest niezwykle widowiskowy, a fachowcy przewidują, że pobije rekord wszech czasów, jeśli chodzi o oglądalność filmowych zapowiedzi.

Tom Holland i Benedict Cumberbatch w scenie z filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" /materiały prasowe