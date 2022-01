Zakradłem się do kina w premierowy wieczór. Obejrzałem go ubrany w bejsbolówkę i maseczkę ochronną. Tak naprawdę to był też ze mną Tobey Maguire. Nikt nie wiedział, że jesteśmy razem na sali. To było świetne uczucie móc przeżyć to razem z nim. Jest to coś duchowego, co dzielimy razem w przypadku tego filmu. Filmu zagłębiającego temat samotności superbohatera

wyznał Andrew Garfield w rozmowie z portalem "ET".