"Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił w kinach na całym świecie dokładnie miliard 540 miliony dolarów. Pozwoliło mu to wyprzedzić zajmujący dotąd ósme miejsce na liście najbardziej kasowych produkcji wszech czasów film "Avengers" . W Ameryce Północnej obraz Wattsa czwarty tydzień z rzędu znalazł się na szczycie miejscowego box-office'u. Prawdziwą próbą dla niego będzie przyszły tydzień, kiedy do kin trafi piąta część serii legendarnych slasherów "Krzyk" .

Do zajęcia pierwszego miejsca w północnoamerykańskim box-office wystarczyły filmowi "Spider-Man: Bez drogi do domu" 33 miliony dolarów zarobione w miniony weekend. Zdeklasował on drugi na liście "Sing 2" (12 milionów dolarów zysku) oraz najciekawszą premierę minionego weekendu, sensacyjny thriller "355" (polską premierę tego filmu zaplanowano na 14 stycznia). Nie pomogły gwiazdy w obsadzie - m.in. Jessica Chastain , Penelope Cruz , Diane Kruger i Lupita Nyong’o . Oczekiwania co do zysków filmu "355" w kinach nie były wygórowane, ale i tak zarobił on mniej niż zakładały prognozy, bo niecałe 5 milionów dolarów.

W Ameryce Północnej "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił już w sumie 668,8 miliona dolarów, co daje mu aktualnie szóste miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów na tamtym rynku. Właśnie wyprzedził takie tytuły jak "Jurassic World" i "Titanic" , a przed nim jest teraz superprodukcja "Avengers: Koniec gry" . Aby ją wyprzedzić, film Wattsa będzie musiał zarobić jeszcze 10 milionów dolarów.



Trudniejsze zadanie stoi przed nim w światowym box-office. Aby wskoczyć na siódme miejsce, będzie musiał zarobić jeszcze 120 milionów dolarów. Wtedy wyprzedzi "Króla Lwa" z 2019 roku. Warto jednak pamiętać, że nowy "Spider-Man" nie miał jeszcze premiery w Chinach.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office uzupełniają filmy "King’s Man: Pierwsza misja" (3,3 miliona dolarów zysku) oraz "American Underdog" (2,4 miliona dolarów).