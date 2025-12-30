Wielki powrót Bridget Jones

Bridget Jones to bohaterka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jej życie uczuciowe przez lata było kompletnym pasmem porażek. Z problemami radzi sobie za pomocą słodyczy i pisania dziennika. Bridget jest bezpośrednia, szczera i pragnie pokazać, że w niczym nie jest grosza od innych.

"Bridget Jones: szalejąc za facetem" to czwarta część sercowych perypetii dziennikarki granej przez Renée Zellweger. Tym razem bohaterka mierzy się z żałobą po ukochanym Marku Darcym (Colin Firth). Za namową przyjaciół decyduje się założyć konto w aplikacji randkowej. O jej względy starają się młodszy o ponad dwie dekady Roxster (Leo Woodall) i pan Wallaker (Chiwetel Ejiofor), nauczyciel ze szkoły jej dzieci. W jej życiu ponownie pojawi się także Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Za reżyserię produkcji odpowiadał Michael Morris. W czasie uroczystej premiery filmu Zellweger stwierdziła, że fabuła najnowszej części była bardzo osobista dla Helen Fielding, autorki słynnych powieści o przygodach Jones, gdyż w 2016 roku zmarł jej ukochany mąż.

"Bridget Jones: szalejąc za facetem" już w streamingu. Gdzie można obejrzeć?

Premiera filmu w kinach przypadła walentynki, 14 lutego 2025 roku. Obecnie produkcję można obejrzeć na Canal+ w ramach abonamentu.

