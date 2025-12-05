Spektakularna produkcja z gigantycznym budżetem. Polacy zasiądą dziś przed telewizorami

"Wielki mur" z 2017 roku jest jednym najdroższych filmów w historii chińskiej kinematografii. Za reżyserię odpowiadał Zhang Yimou, jeden z najbardziej utalentowanych tamtejszych reżyserów. Karierę rozpoczynał jako operator filmowy, przez co w jego filmach wyczuć można wyjątkową wrażliwość wizualną. Był także pierwszym chińskim twórcą filmowym, nominowanym do Oscara za najlepszy film obcojęzyczny ("Hero").

"Przede wszystkim to film anglojęzyczny, hollywoodzki blockbuster, zrobiony w amerykańskim stylu. W języku chińskim jest takie powiedzenie 'Użyj wody, by ruszyć łódź', w ten sposób 'używamy' Hollywood, by pokazać naszą historię" - mówił o "Wielkim Murze" w rozmowie z "Entertainment Weekly".

"Wielki Mur": jeden z najdroższych chińskich filmów w historii

"Uwięziony w labiryntach chińskiego Wielkiego Muru, najemnik odkrywa tajemnicę stojącą za powstaniem legendarnej budowli - jednego z cudów świata i staje na czele walki przeciw kolejnym falom bestii; z szukającego przygód mężczyzny zmienia się w bohatera" - czytamy w opisie produkcji.

Za scenariusz odpowiadał duet Tony Gilroy i Carlo Bernard. W obsadzie filmu możemy zobaczyć takie gwiazdy, jak Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau, Pedro Pascal , Hanyu Zhang czy Eddie Peng.

"Wielki Mur" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wielki Mur" będzie można zobaczyć dziś, 5 grudnia o godzinie 22.00 w Czwórce.

