Cieszy się, że jest singielką. Nie czuje, że musi "gonić" miłość

Oprac.: Kinga Szarlej
41 minut temu

Paula Patton, którą znamy m.in. z "Mission Impossible - Ghost Protocol" czy "Warcraft: Początek", kończy 50 lat! Utalentowana aktorka Hollywood w ostatnim czasie cieszy się z życia singielki, mimo że wiele lat żyła u boku również znanego męża. Z kim była związana Paula Patton?

Wielokrotnie nominowana do nagród gwiazda Hollywood

Paula Patton należy do grona tych aktorek Hollywood, które zapewniły sobie solidną artystyczną edukację. Aspirująca artystka pierwsze uczęszczała do Alexander Hamilton High School, a następnie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Po roku przeniosła się na prestiżową USC School of Cinematic Arts, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Swoje pierwsze kroki w branży stawiała, pracując przy dokumentach, ale szybko przyszedł czas na jej ekranowy debiut. Wystąpiła w małej roli w filmie "Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta" w 2005 roku. Po roli w "Londynie" szybko doczekała się przełomu w karierze. W 2006 roku zagrała u boku Denzela Washingtona w filmie "Deja Vu". Rola Claire Kuchever przyniosła jej upragnioną nominację do pierwszej ważnej nagrody - Czarnej Szpuli.

Później jej kariera zaczęła nabierać tempa. W "Hej, Skarbie" zagrała nauczycielkę i ponownie zachwyciła publiczność. Doczekała się już drugiej nominacji do Czarnej Szpuli. Potem przyszedł czas na występ w popularnej serii z Tomem Cruisem - "Mission Impossible - Ghost Protocol" - za który nominowano ją do nagrody Saturna oraz Teen Choice Awards. 

Ponownie wystąpiła z Washingtonem w "Agentach" z 2013 roku. Wśród jej projektów warto wymienić także "Skok przez miotłę", "Warcraft: Początek", "Traffik", "Gdzieś pomiędzy", "Sacrifice" i "The Do-Over". W swojej karierze zebrała również nominacje do NAACP Image Award dla najlepszej aktorki i najlepszej aktorki drugoplanowej.

Paula Patton często pracuje również jako producentka. Brała udział w kampaniach reklamowych dla znanych marek, takich jak Sprite czy Ellen Tracy, a także niejednokrotnie wspierała karierę swojego męża, występując w jego teledyskach. Ukochanego poznała w bardzo młodym wieku...

Paula Patton poznała swojego męża, gdy miała 15 lat

Paula Patton przez dużą część swojego życia związana była z Robinem Thicke. Mężczyznę możemy kojarzyć z jego kariery muzycznej, a przede wszystkim utworu "Blurred Lines", który w 2013 roku podbijał listy przebojów. 

Paula i Robin poznali się, gdy ona miała 15, a on 14 lat. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2005 roku i przez prawie dekadę szli wspólnie przez życie. Doczekali się syna Juliana Fuego. Niestety ich miłość nie trwała wiecznie. W 2014 roku Paula Patton złożyła pozew o rozwód, który kilka miesięcy później został sfinalizowany.

Obecnie gwiazda bardzo cieszy się z życia singielki. Brak potencjalnego nowego partnera potwierdziła w wywiadzie dla "People". Nie ma zamiaru szukać miłości na siłę - według niej ludzie często niepotrzebnie próbują przyśpieszyć niektóre procesy w swoim życiu.

"Myślę, że dajemy się zdominować uczuciu strachu lub martwimy się samotnością, a potem podejmujemy nietrafione decyzje, zamiast po prostu zaufać, że wszystko się ułoży i nie trzeba niczego gonić" - mówi.

Zakończenie związku z byłym mężem mocno wpłynęło na życie gwiazdy. Swego czasu miała spore problemy z uzależnieniem. W wywiadach przyznaje, że to dobra relacja z synem pozwoliła jej znaleźć motywację, by ponownie stanąć na nogi.

"Mój syn jest moim najlepszym przyjacielem" - wyznała aktorka podczas występu w programie "Today". "Kiedy wytrzeźwiałam, moje życie po prostu się odmieniło. On i nasza sąsiadka byli moimi dwoma najlepszymi przyjaciółmi. Dzięki nim mogłam znów cieszyć się życiem, jak dziecko. To dało mi wszystkie powody, by chcieć żyć".

