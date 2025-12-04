"Bridget Jones: szalejąc za facetem". Powrót po latach

Bridget Jones to bohaterka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jej życie uczuciowe przez lata było kompletnym pasmem porażek. Z problemami radzi sobie za pomocą słodyczy i pisania dziennika. Bridget jest bezpośrednia, szczera i pragnie pokazać, że w niczym nie jest grosza od innych.

"Bridget Jones: szalejąc za facetem" to czwarta część sercowych perypetii dziennikarki granej przez Renée Zellweger. Tym razem bohaterka mierzy się z żałobą po ukochanym Marku Darcym (Colin Firht). Za namową przyjaciół decyduje się założyć konto w aplikacji randkowej. O jej względy starają się młodszy o ponad dwie dekady Roxster (Leo Woodall) i pan Wallaker (Chiwetel Ejiofor), nauczyciel ze szkoły jej dzieci. W jej życiu ponownie pojawi się także Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Reklama

W czasie uroczystej premiery filmu Zellweger stwierdziła, że fabuła była bardzo osobista dla Helen Fielding, pomysłodawczyni postaci i współscenarzystki produkcji. W 2016 roku zmarł jej ukochany mąż.

"Bridget Jones: szalejąc za facetem" w streamingu. Gdzie można zobaczyć produkcję?

Premiera filmu w kinach przypadła walentynki, 14 lutego 2025 roku. Obecnie produkcję można wypożyczyć w następujących serwisach: Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+ oraz Player.

Od 26 grudnia będzie można ją obejrzeć także na Canal+ w ramach abonamentu.

Zobacz też:

Zapomniane arcydzieło polskiego kina. Obsada pęka w szwach od wielkich nazwisk

