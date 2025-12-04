Wielki powrót kultowej bohaterki. Jej nowe przygody niebawem w streamingu
"Bridget Jones: szalejąc za facetem" to czwarta odsłona przygód tytułowej bohaterki. Premiera filmu odbyła się na początku roku, przyciągając do kin tłumy stęsknionych widzów. Już niedługo kontynuację kultowej komedii romantycznej będzie można zobaczyć w streamingu i to bez dodatkowych opłat! Szczegóły poniżej.
Bridget Jones to bohaterka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jej życie uczuciowe przez lata było kompletnym pasmem porażek. Z problemami radzi sobie za pomocą słodyczy i pisania dziennika. Bridget jest bezpośrednia, szczera i pragnie pokazać, że w niczym nie jest grosza od innych.
"Bridget Jones: szalejąc za facetem" to czwarta część sercowych perypetii dziennikarki granej przez Renée Zellweger. Tym razem bohaterka mierzy się z żałobą po ukochanym Marku Darcym (Colin Firht). Za namową przyjaciół decyduje się założyć konto w aplikacji randkowej. O jej względy starają się młodszy o ponad dwie dekady Roxster (Leo Woodall) i pan Wallaker (Chiwetel Ejiofor), nauczyciel ze szkoły jej dzieci. W jej życiu ponownie pojawi się także Daniel Cleaver (Hugh Grant).
W czasie uroczystej premiery filmu Zellweger stwierdziła, że fabuła była bardzo osobista dla Helen Fielding, pomysłodawczyni postaci i współscenarzystki produkcji. W 2016 roku zmarł jej ukochany mąż.
Premiera filmu w kinach przypadła walentynki, 14 lutego 2025 roku. Obecnie produkcję można wypożyczyć w następujących serwisach: Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+ oraz Player.
Od 26 grudnia będzie można ją obejrzeć także na Canal+ w ramach abonamentu.
Zobacz też:
Zapomniane arcydzieło polskiego kina. Obsada pęka w szwach od wielkich nazwisk