Smutna wiadomość dla fanów Colleen Hoover. Najnowsza ekranizacja opóźniona

Nowa ekranizacja Colleen Hoover opoźniona. Musimy jeszcze poczekać

Adaptacja bestsellerowego thrillera Colleen Hoover nie trafi do kin wiosną, jak pierwotnie planowano. Film "Verity", w którym główną rolę gra Anne Hathaway, zadebiutuje dopiero 2 października 2026 roku - ogłosiło Amazon MGM Studios. Wcześniej premiera była wyznaczona na połowę maja.

Za kamerą stanął Michael Showalter, a na ekranie - oprócz Hathaway - zobaczymy Dakotę Johnson, Josha Hartnetta, Ismaela Cruza Cordovę i Brady'ego Wagnera. Scenariusz napisał Nick Antosca, rozwijając wcześniejsze wersje stworzone przez kilka innych autorów, a w gronie producentów znaleźli się m.in. sama Hoover i Hathaway.

O czym jest "Verity"?

"Verity" opowiada historię pisarki Lowen Ashleigh (w tej roli Dakota Johnson), która zostaje zatrudniona przez Jeremy'ego Crawforda (Josh Hartnett), by dokończyć serię książek jego żony - słynnej autorki Verity Crawford (Anne Hathaway). Po tajemniczym wypadku Verity straciła przytomność, a Lowen trafia na niepokojący, niepublikowany manuskrypt, który może rzucić nowe światło na rodzinne sekrety.

To kolejna ekranizacja prozy Hoover po zeszłorocznym hicie "It Ends With Us" z Blake Lively. "Verity" początkowo ukazało się jako self-publishing w 2018 roku, a późniejsze wydanie przez Grand Central Publishing zapewniło jej status bestsellera "New York Timesa".

Co ciekawe, tego samego dnia co "Verity" do kin wejdzie także nowy film Alejandro Iñárritu z Tomem Cruise'em - szykuje się więc emocjonujący pojedynek premier.

