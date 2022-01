Bohater ponadczasowych dzieł René Goscinny’ego i Jean-Jacquesa Sempé, uwielbiany przez dzieci i dorosłych Mikołajek, wraca na kinowe ekrany w filmie "Skarb Mikołajka" . Tym razem przebojowy chłopiec wyruszy na poszukiwanie zaginionego skarbu i z pomocą niezastąpionych kumpli postara się zapobiec niechcianej przeprowadzce.



Maja Ostaszewska w "Skarbie Mikołajka"

"Absolutnie każdemu, od małych dzieci, po dorosłych, polecam ten film! Zobaczcie go koniecznie!" - mówi Maja Ostaszewska, która użycza głosu mamie głównego bohatera.

"Ogromnie się cieszę, że zostałam zaproszona do tego projektu. Oczywiście to nie jest nic oryginalnego, że jestem fanką Mikołajka. To jest kultowa pozycja, kultowa seria i jakiś niezwykły jej fenomen, że jest tak samo kultowa dzisiaj dla mnie, jak i dla moich dzieci. Podkładając głos pod mamę Mikołajka, zobaczyłam ile w tym filmie jest smaczków właśnie dla dorosłego widza" - dodaje aktorka.



Tata Mikołajka przemówi głosem Tomasza Kota. "Cieszę się, że nagrywamy to z Tomkiem Kotem, którego głos pasuje idealnie do francuskiego aktora, który gra tatę głównego bohatera. To jest dowcipne i błyskotliwe, czasem także nieco złośliwe, mama Mikołajka bywa trochę wredna, ale po chwili jest absolutnie urocza. Jest też wiele momentów, w których można się wzruszyć" - opowiada Ostaszewska.



Zdjęcie Tata Mikołajka przemówi głosem Tomasza Kota / materiały prasowe

"Skarb Mikołajka": Opinie, fabuła, zwiastun

Trzecia odsłona przygód Mikołajka została okrzyknięta przez francuskie "Le Figaro" najlepszą z filmowego cyklu. "Zdecydowanie najlepszy z filmów cyklu" - można przeczytać w "Le Figaro". "Czarujący, zabawny i pełen dobrej energii" - pisze "Le Parisien". "Zachwyci wasze dzieci" - dodaje "Le Nouvel Observateur".



W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele - banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa - bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzyma nieuchronną przeprowadzkę.

Film "Skarb Mikołajka" trafi 2 lutego na ekrany polskich kin.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skarb Mikołajka" [trailer] materiały prasowe

