W filmie "Sing 2", Buster (Matthew McConaughey) i jego kolorowa drużyna talentów z teatru New Moon marzą o zdobyciu sławy na scenie prestiżowego teatru Crystal w lśniącym mieście Redshore. Wśród nich znajdują się świnka Rosita (Reese Witherspoon), jeżozwierzyca Ash (Scarlett Johansson), goryl Johnny (Taron Egerton) oraz nieśmiała słonica Meena (Tori Kelly), a także niezwykły Gunter (Nick Kroll). Aby zdobyć uwagę Crystal Entertainment, które prowadzi bezwzględny wilk Jimmy Crystal (Bobby Cannavale), Gunter obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legendarny lew rockman, Clay (Bono). Jednak Clay, po stracie żony, wycofał się z życia publicznego. Buster musi teraz odnaleźć Claya i przekonać go do powrotu na scenę. "Sing 2" to opowieść o determinacji, marzeniach oraz uzdrawiającej mocy muzyki.

W 2022 roku, film animowany "Sing 2" zdobył prestiżową nagrodę Kids Choice w kategorii Ulubiony Dubbing za postać Ash, którą użyczyła swojego głosu Scarlett Johansson. Ash, jeżozwierzyca o rockowej duszy, stała się ulubioną postacią widzów dzięki swojej niezłomnej pasji i charakterystycznemu głosowi Johansson.

"Sing 2" - gdzie obejrzeć online?

"Sing 2", urocza kontynuacja muzycznych przygód śpiewających zwierząt, jest teraz dostępna na platformach streamingowych. Jeśli jesteś abonentem Netflix, możesz cieszyć się filmem w ramach swojego miesięcznego abonamentu, który zaczyna się od 29 zł. Dla tych, którzy preferują jednorazowy wynajem, "Sing 2" jest dostępny na wielu innych platformach, w tym na TV Smart, gdzie koszt wypożyczenia to tylko 7 zł, oraz na Prime Video i Apple TV, gdzie film można wypożyczyć lub kupić za 9,99 zł. Dodatkowo, Premiera Canal+ oferuje wypożyczenie filmu w tej samej cenie.

Zdjęcie Kadr z filmu "Sing 2" / UIP

