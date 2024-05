Najpopularniejszy polski film ostatnich lat już na Netfliksie. Będzie hit?

"Akademia Pana Kleksa": W kinach biła rekordy

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. XX wieku. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga - profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...



Reklama

W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski , który zagrał tę postać w produkcji Krzysztofa Gradowskiego, także pojawił się w filmie - jako doktor Paj-Chi-Wo. Filmową Adą Niezgódką została Antonina Litwiniak . W obsadzie znaleźli się również: Sebastian Stankiewicz , Agnieszka Grochowska i Danuta Stenka . Reżyserem nowego "Kleksa" jest Maciej Kawulski . Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Gureczny i Agnieszka Kruk.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Akademia Pana Kleksa" [trailer] materiały prasowe

Produkcja od samego początku obecności w polskich kinach biła rekordy oglądalności. Już na pokazach przedpremierowych zobaczyło ją aż 438 tysięcy widzów. W historii rodzimego box office'u żaden obraz nie mógł się pochwalić dotąd takimi liczbami.

Ogółem film obejrzało aż 2,9 mln widzów, a zyski z biletów przekroczyły 15 milionów dolarów.



"Akademia Pana Kleksa" zbierała jednak mieszane opinie krytyków. Nasz recenzent Marcin Radomski miał do niej kilka uwag. "Zastosowana w filmie estetyka wydała mi się stylistycznie niespójna, podobnie jak niezborna była dla mnie sama akcja, przeskakująca z jednego poziomu na inny - niwecząc przy tym to, co w fantasy jest istotne: suspens. Przerost formy nad treścią. Brakuje całego fantastycznego sztafażu, słownej przewrotności i niewydarzonej menażerii przeróżnych postaci" - przekonywał.

"Akademia Pana Kleksa" na Netfliksie

Pięć miesięcy po kinowej premierze "Akademia Pana Kleksa" trafiła do streamingu. Podobnie jak inne produkcje dystrybutora Next Film wzbogaciła ofertę Netfliksa. Na platformie zadebiutowała 8 maja i można się spodziewać, że tam również będzie biła rekordy popularności.