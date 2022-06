Jak informuje portal "Variety", film "Secret Headquarters" opowiada o grupie dzieciaków, które odkrywają kwaterę główną superbohaterów i zostają zmuszeni do bronienia jej przed atakiem grupy złoczyńców. Producentami filmu są studia Paramount Pictures i Jerry Bruckheimer Films, czyli firmy odpowiedzialne za niedawny sukces kasowy filmu "Top Gun: Maverick" .



Dokładna data premiery filmu "Secret Headquarters" na platformie streamingowej Paramount+ zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Przesunięcie go z kin na streamingi związane jest z polityką platformy, która zakłada zwiększenie treści przeznaczonych dla całych rodzin. "Secret Headquarters" to familijne kino superbohaterskie.

Reklama

"Zauważyliśmy ogromny sukces, jaki przyniosły nam wysokiej jakości treści przeznaczone dla dzieci i ich rodzin. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że dodajemy teraz ten wyjątkowy superbohaterski film, który jest zapowiedzią rosnącej liczby podobnych propozycji na naszej platformie. To napakowana akcją letnia produkcja dla całej rodziny, idealnie pasująca do proponowanej przez nas rozrywki" - stwierdziła Tanya Giles z Paramount+.

Nie wiadomo, w jaką dokładnie rolę wciela się w filmie "Secret Headquarters" Owen Wilson . Spekuluje się, że zagrał ojca głównego bohatera filmu, ale niewykluczone, że zobaczymy go w roli złoczyńcy. To kolejna w ostatnim czasie przygoda Wilsona z produkcjami superbohaterskimi. Można było go zobaczyć w pierwszym sezonie marvelowskiego "Lokiego", wystąpi też w przygotowywanym już kolejnym sezonie tego serialu z Tomem Hiddlestonem w roli głównej.

Wideo "Loki": Official Trailer

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks