Podczas promocji swego najnowszego filmu Sean Penn , który jest reżyserem i odtwórcą głównej roli w "Flag Day" , oświadczył, że w dzisiejszym społeczeństwie mężczyźni zostali sfeminizowani i obecnie występuje kryzys męskości.

Kryzys męskości według Seana Penna

Dwukrotny laureat Oscara powiedział w rozmowie z brytyjskim portalem iNews, że ostatnio sporo myśli o męskości.

"W dzisiejszych czasach, gdy role płciowe są kwestionowane, uważam, że brak jest męskich zachowań" - wyznał Sean Penn .

"Jestem w klubie, który wierzy, że mężczyźni w amerykańskiej kulturze stali się szalenie sfeminizowani. Nie sądzę, żeby bycie brutalem, brak wrażliwości lub brak szacunku dla kobiet miał coś wspólnego z męskością. Jednak uważam, że obecnie występuje kryzys męskości" - dodał aktor.



"Flag Day" miał światową premierę w lipcu 2021 roku podczas 74. festiwalu w Cannes. Sean Penn jest reżyserem filmu i gra w nim główną rolę.

"Flag Day": Fabuła, obsada, zwiastun

"Flag Day" to adaptacja biograficznej książki "Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life" Jennifer Vogel o jej ojcu Johnie Voglu, który w latach 70. i 80. XX wieku handlował narkotykami, a w kolejnej dekadzie był poszukiwany przez FBI za fałszowanie banknotów.



Akcja filmu rozpoczyna się w 1975 roku, kiedy związek Johna (w tej roli Sean Penn ) i uzależnionej od alkoholu Patty (Katheryn Winnick) rozpada się. Ku rozpaczy ich córki Jennifer (granej przez córkę reżysera Dylan Penn ) i syna Nicka (w tej roli syn gwiazdora Hopper Jack Penn) John pakuje walizki i wyprowadza się z domu. Z powodu postępującego uzależnienia Patty nie jest w stanie zajmować się dziećmi. Jennifer i Nick przenoszą się więc do ojca, który ma już kolejną partnerkę.

Niebawem jednak ojciec oznajmia, że musi wyjechać w sprawach służbowych, a Jennifer i Nick przenoszą się ponownie do Patty. Życie z matką i jej nowym konkubentem, również alkoholikiem, przeradza się w koszmar. Nastolatka ucieka z domu, szukając schronienia u taty. On przyjmuje ją pod swój dach, ale zachowuje się dość tajemniczo. Pewnego dnia, pod nieobecność Johna, Jennifer odkrywa prawdę.

Wideo "Flag Day" [oficjalny trailer]

