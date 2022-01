"To nie jest więc recenzja, a kilka refleksji" - dodał.



"Czytałem gdzieś, że w weekend otwarcia ten film zyskał aż 100 tys. widzów. Skąd ten fenomen? Mogę sobie wyobrazić" - mówił Morawiecki. Wyjaśnił, skąd - w jego ocenie - biorą się w Polsce pozytywne skojarzenia z postacią Gierka. "Był człowiekiem, który, jak to się mówi, miał zaprowadzić rządy komunizmu z ludzką twarzą" - powiedział.



"Dekada Gierka była materiałem na film"

"Jego PRL tak naprawdę polegał na imitacji Zachodu. Otworzył PRL na zagraniczną gospodarkę, zaciągnął przy okazji mnóstwo kredytów. Zawarto m.in. umowę z coca-colą, dzięki której napój, będący symbolem Zachodu, przestał być dla Polaków tylko jakąś odległą abstrakcją" - przypomniał Morawiecki .



"Edward Gierek musiał być chyba urodzony pod szczęśliwą gwiazdą" - ocenił. Dodał, że okres piastowania przez Gierka stanowiska pierwszego sekretarza KC PZPR zbiegł się z czasem sukcesów polskiej kadry piłki nożnej.

"Nie ma wątpliwości, że dekada Gierka sama w sobie była materiałem na film" - mówił premier. "Pod jednym warunkiem - że będziemy umieli uczciwie spojrzeć na awers i rewers tej gierkowskiej monety" - podkreślił.



"Uważam, że historia PRL, czyli historia Polski komunistycznej - po drugiej wojnie światowej - to niezwykle ważny i jeszcze niezgłębiony temat" - powiedział Morawiecki. Zastrzegł jednak, by 45 lat komunizmu oceniać całościowo.



"Nie możemy zapomnieć o konsekwencjach tej historii po 45 latach. One nie znikną. To lata zniewolenia i opresji, ale jednocześnie lata, w których Polacy próbowali ułożyć sobie życie, przetrwać, ale też budować coś dla przyszłych pokoleń z nadzieją, że w wolnej Polsce, kiedy już nadejdzie, nie będą musiały one zaczynać od zera" - wyjaśnił.

"Laurka w komediowym stylu"

Wysiłki Edwarda Gierka Morawiecki nazwał "karkołomną próbą budowania nowoczesnej Polski, ale próbą nieudolną, realizowaną w niewłaściwy sposób, a plan inwestycyjny Gierka był tego najlepszym przykładem".



Jak przypomniał, "ten zryw modernizacyjny latach 70., był na kredyt". "Wiele inwestycji, zwłaszcza w przemysł, które się pojawiały, przyczyniły się do podniesienia jakości życia, ale wszystkie te inwestycje były robione kosztem drogiego długu zaciągniętego na Zachodzie" - powiedział premier. "Nie przesiedliśmy się z samolotu do statku kosmicznego. Raczej wyszliśmy z epoki kamienia łupanego do epoki kamienia gładzonego" - ocenił. "Bo jeśli w życiu gospodarczym szliśmy nieco do przodu, to jeśli chodzi o wolność, tkwiliśmy nadal w punkcie zero" - podkreślił Morawiecki.



"Kiedy usłyszałem, że nad scenariuszem filmu o Edwardzie Gierku pracuje Rafał Woś - człowiek, który lubi myśleć poza schematami - czekałem na ten film z ciekawością, aż do momentu obejrzenia zwiastuna. Spodziewałem się biografii, a zobaczyłem zapowiedź laurki w komediowym stylu" - powiedział premier.



"Gierek jest tu jak super bohater, który własnymi mocami stawia kraj na nogi otoczony przez złych komunistów. Próbuje zbudować Polskę zasobną i nowoczesną. Jest niemalże męczennikiem za sprawę polską, a na drodze staje mu ZSRR. Zamiast poważnego kina i poważnej refleksji, dostaliśmy bajeczkę o człowieku, który nigdy nie istniał" - podsumował Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki na seansie filmu "Żeby nie było śladów" 1 / 3 Ekranizacja nagrodzonego Nike reportażu Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka" była jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tegorocznego festiwalu w Gdyni. Na sobotniej gali kończącej imprezę film Jana P. Matuszyńskiego otrzymał statuetkę Srebrnych Lwów. "Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że to było morderstwo autorstwa komunistycznego aparatu represji. Film, którego podstawą jest książka Cezarego Łazarewicza, jednak pokazuje to w sposób niezwykle sugestywny. Wiele razy myślałem o Grzesiu Przemyku, zastanawiałem się, co naprawdę się tam wydarzyło. Dzisiaj mogłem skonfrontować to z wizją doskonałych artystów. Kilka scen na długo pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję za ten film" - napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki. Źródło: INTERIA.PL Autor: Adam Guz udostępnij

