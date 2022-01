Co rola, to zachwyty - tak można streścić krótką na razie karierę aktorską Lady Gagi . Wokalistka zebrała masę pochwał za swój debiut w filmie "Narodziny gwiazdy" , a gdy niedługo później została zaproszona przez Ridleya Scotta do jego nowego projektu "Dom Gucci" , znów pokazała, że ma talent. Wiele wskazuje na to, że piosenkarka ma jeszcze wiele do zaoferowania branży filmowej.



Lady Gaga chce zagrać Marię Magdalenę

Pytana przez serwis "Deadline", czy po premierze "Domu Gucci" dostała już kolejne propozycje od reżyserów i producentów, Lady Gaga nie chciała niczego ujawniać. Wyznała natomiast, na jaką rolę czeka.



"Zawsze chciałem zagrać Marię Magdalenę. Fascynowała mnie jej historia. Z jednej strony okrzyknięta nierządnicą, z drugiej uważa się, że była żoną Jezusa. Była obecna podczas ukrzyżowania, zmartwychwstania. Jest bardzo ważną postacią, jednocześnie wielu doszukuje się w niej czegoś mrocznego" - wyznała gwiazda.

Zainteresowanie tą biblijną bohaterką piosenkarka przejawiała już wcześniej. To właśnie Marii Magdalenie poświęcona jest jej piosenka "Bloody Mary" z wydanego w 2011 roku albumu "Born This Way". Wyraz swojej fascynacji tą postacią dała również w teledysku do piosenki "Judas", pochodzącej z tej samej płyty. Lady Gaga wcieliła się w tym klipie w postać Marii Magdaleny, a utwór opowiada o kobiecie zakochanej w nieodpowiednim mężczyźnie, rozdartej między uduchowionym przywódcą gangu motocyklowego Jezusem a agresywnym, ale pociągającym Judaszem.

Utwór "Judas" oraz towarzyszący mu teledysk były krytykowane przez organizacje katolickie w Stanach Zjednoczonych, które domagały się zakazu emisji w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Docenili go jednak fani i krytycy. Klip był nominowany do nagrody MTV Video Music Awards.

