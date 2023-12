Scarlett Johansson w filmie "Alex sam w domu"

Film " Alex sam w domu " uznaje się za trzecią część kultowej serii, choć obsada została całkowicie zmieniona. W rolę Alexa wcielił się Alex D. Linz, a produkcja nie zyskała tak dużej sympatii i przychylności publiczności jak filmy z Macaulayem Culkinem .

Niektórzy uważni widzowie zauważyli, że w pewnym momencie na ekranie pojawiła się aktorka, która dziś jest uznawana za jedną z największych gwiazd Hollywood. Scarlett Johansson w filmie "Alex sam w domu" wcieliła się w starszą siostrę tytułowego bohatera, Molly Pruitt. Miała wówczas zaledwie 11 lat.

Występ ten wzbudza spore emocje do dziś. Użytkownicy X nie mogą uwierzyć, że wcześniej nie zauważyli Scarlett Johansson w świątecznym filmie. Okazuje się jednak, że nie tylko fani nie rozpoznali aktorki.

Podczas występu w "Late Night With Seth Meyers" w 2021 r. Johansson opowiedziała sytuację, w której jej córka zobaczyła "Alex sam w domu" w okresie świąt Bożego Narodzenia i... niespecjalnie przejęła się występem znanej mamy.

"Naturalnie w domu leciała seria "Kevin sam w domu". I tak się złożyło, że grałam w trzeciej części serii, ale nic jej nie powiedziałam, bo myślałam, że zrobi z tego wielką aferę" - powiedziała aktorka. Sześcioletnia wówczas Rosie w pierwszej chwili nie poznała swojej mamy.

"Musiałam dosłownie [powiedzieć]: 'Widzisz, kto to jest?'. Ona na to: 'Nie wiem. Czy to ty?' Odpowiedziałam: 'To ja, twoja mama'. A ona na to: 'Och, OK. Nieważne'" - opowiedziała żartobiliwie.