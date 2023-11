"Myślę, że to był koniec, prawda" - odpowiedziała aktorka, nawiązując do sceny śmierci swojej postaci w "Avengers: Końcu gry". "To byłby cud. To byłby prawdziwy cud Marvela. [...] Jednak kto wie?".

Czarna Wdowa i alternatywne rzeczywistości

Gdy jeden z prowadzących show wskazał, że w filmowym świecie funkcjonują alternatywne rzeczywistości, a aktorką mogłaby się wcielić w Czarną Wdowę pochodzącą z jednej z nich, Johansson nie odpowiedziała wprost.

"W sensie, moja bohaterka jako wampir? Bo ja jestem za. A może wersja zombie?" - żartowała.

Scarlett Johansson i jej przygoda z Czarną Wdową

Johansson po raz pierwszy wcieliła się w Czarną Wdowę w "Iron Manie 2" z 2010 roku. Bohaterkę zagrała łącznie dziewięć razy. Ostatni raz wystąpiła w tej roli w "Czarnej Wdowie" z 2021 roku.

W wywiadach promujących film zaznaczyła, że to ostatni raz i nie ma zamiaru więcej wracać do świata superbohaterów. "Jestem usatysfakcjonowana tą produkcją. Czuję, że to świetny moment, by zamknąć mój marvelowy rozdział" - mówiła. Zaznaczyła, że jest otwarta na współpracę z Marvel Studios na innych polach, na przykład produkcyjnych.

Filmografię aktorki zamyka "Asteroid City" Wesa Andersona, które weszło do polskich kin 16 czerwca 2023 roku.