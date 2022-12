W niedawnym podcaście "Table for Two with Bruce Bozzi" Scarlett Johansson opowiedziała o początkach swojej kariery aktorskiej. Okazuje się, że podczas pracy nad takimi filmami, jak "Między słowami" , "Dziewczyna z perłą" czy "Wszystko gra" gwiazda musiała mierzyć się w Hollywood z seksualizacją swojej osoby.



Zdjęcie Scarlett Johansson i Jonathan Rhys Meyers w scenie z filmu "Wszystko gra" / DreamWorks/Courtesy Everett Collection / East News

Scarlett Johansson: Obiekt pożądania?

"Miałam osiemnaście, dziewiętnaście lat. Dopiero dochodziłam do tego, czym jest kobiecość. Uczyłam się własnej seksualności. I nagle okazało się, że jestem formatowana pod seksbombę, obsadzana wyłącznie w rolach kochanek albo obiektów męskiego pożądania. Czułam się uwięziona i nie potrafiłam się uwolnić" - powiedziała Johansson.



"Jasne, najprościej byłoby powiedzieć: to tylko praca. Ale tego rodzaju kariery wypalają się bardzo szybko. Nagle okazuje się, że nie masz już żadnych możliwości" - dodała.



Aktorka przypomniała również, że nawet postać Nataszy Romanoff/Czarnej Wdowy, którą zagrała w serii "Avengers", początkowo była jedynie męską fantazją. Bohaterka była według artystki "nadmiernie seksualizowana i napisana na kolanie". Dopiero praca z Kevinem Feigem i Jonem Favreau miała zamienić ją w postać z krwi i kości.



Wideo "Czarna Wdowa" [trailer 2]

To nie pierwszy raz, gdy Johansson mówi o trudnych początkach swojej kariery. W 500. odcinku podcastu "Armchair Expert" dyskutowała z Daxem Shepardem i Monicą Padman o dojrzewaniu na ekranie i w Hollywood.

Shepard stwierdził, że po tym jak Johansson wystąpiła w filmie "Ghost World" z 2001 roku "otrzymała etykietę 15-latki, grającej 30-latkę". Dodał, że musiało to być zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo dla początkującej aktorki.



Scarlett Johansson była nadmiernie seksualizowana

Warto zresztą dodać, że już jako dziecko Johansson spędzała dużo czasu z dorosłymi, zarówno za sprawą pracy na planie filmowym, jak i dorastania na Manhattanie. Aktorka przyznała, że "zdecydowanie znajdowała się w różnych sytuacjach, które nie były odpowiednie do jej wieku", ale jej matka "naprawdę dobrze chroniła" ją od "wielu takich rzeczy, ale nie mogła zrobić wszystkiego".

Gwiazda stwierdziła w podcaście, że jej powszechnie postrzegana dojrzałość doprowadziła do "nadmiernej seksualizacji" jej osoby, mimo że seks nigdy nie był jej "ogromną częścią prawdziwej osobowości".

Wszyscy myśleli, że jestem starsza i grałam przez długi czas [starsze bohaterki], a potem zostałam zaszufladkowana w tej dziwnej hiperseksualności. To stało się całą moją karierą

Gwiazda przyznała, że wydostanie się z tej szufladki było bardzo ciężkie. "Zostałam w niej usadzona tak mocno, że miałam wrażenie, że nie dostaję już interesujących propozycji. Myślę, że ludziom wydawałam się dużo starsza. Myśleli, że mam już ze 40 lat, a cały czas gram wyłącznie seksbomby. Czułam, że moja kariera dobiegła końca. Zadawałam sobie pytanie: To już? Nie będzie nic więcej?" - opowiadała w rozmowie z Shepardem i Padman.



Johansson zapewniła, że była w pełni świadoma tego, że ta konkretna szufladka nie mogła trwać długo dla kobiety w Hollywood i że "w tamtych czasach było to przerażające". O swoich doświadczeniach rozmawiała z koleżanką z Natalie Portman, podczas wspólnej pracy nad filmem " Kochanice króla " z 2008 roku.

[Portman] również mówiła, że to trochę ją wkurzyło, ponieważ nie była TĄ osobą. Nie była pruderyjną, grzeczną dziewczyną z sąsiedztwa

Teraz jednak klimat wokół seksualizowania młodych aktorek się zmienił. Johannson, powołując się na przykład Zendayi i Florence Pugh , która grała jej młodszą siostrę w "Czarnej Wdowie" , powiedziała:

Widzę młodsze aktorki, które mają po 20 lat, wydaje mi się, że wolno im być różnymi postaciami. Nie wolno nam już nawet tak naprawdę szufladkować aktorów.

Po latach seksualizowania, okazało się, że Johansson stać zdecydowanie na więcej. Świadczą o tym m.in. między innymi dwie nominacje do Oscara zdobyte w tym samym roku za doskonałe role w "Historii małżeńskiej" oraz "Jojo Rabbit" oraz kilkanaście nieoczywistych kreacji w rodzaju "Pod skórą" czy "Vicky Cristina Barcelona" .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jojo Rabbit" [trailer] materiały dystrybutora