Sarah Jessica Parker i Robert Downey Jr.: Kochanka? Czułam się jak jego matka

Wiadomości

Zanim w 1997 roku Sarah Jessica Parker związała się z aktorem i producentem Matthew Broderickiem, z którym od 26 lat tworzy zgodne małżeństwo, przez siedem lat spotykała się Robertem Downeyem Jr. Choć, jak sama przyznała w najnowszym wywiadzie dla magazynu "The New Yorker", starała się zapewnić mu stabilizację w czasie, gdy on zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ostatecznie poddała się. Wyjawiła, że w pewnym momencie czuła się bardziej jak jego rodzic aniżeli partnerka.

Sarah Jessica Parker i Robert Downey Jr. w 1988 roku /Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc /Getty Images