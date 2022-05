Samuel L. Jackson dołączył do obsady filmu o kocie Garfieldzie

Animowany film "Garfield" powstanie na motywach legendarnych pasków komiksowych autorstwa Jima Davisa. Ich bohaterem jest cyniczny i leniwy kot o imieniu Garfield, a tematem są jego rozmowy z właścicielem Jonem Arbucklem oraz psiakiem Odiem. Postać Vica wymyślili jednak scenarzyści filmu, bo w komiksowych paskach taki bohater się nigdy nie pojawił. Twórca Garfielda nie zdradził nic na temat jej przeszłości i tego, skąd pochodzi.

"Garfield": Samuel L. Jackson użyczy głosu postaci ojca tytułowego kota

Autorem scenariusza filmu "Garfield" jest David Reynolds, twórca słynnego "Gdzie jest Nemo?" . Reżyserią zajmie się Mark Dindal ( "Kurczak Mały" , "Nowe szaty króla" ), a jednym z producentów jest John Cohen ( "Jak ukraść Księżyc" , "Angry Birds Film" ). Premierę "Garfielda" zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.

Jak czytamy w oficjalnym opisie powstającego filmu, komiks o Garfieldzie pojawił się na początku w 41 gazetach, ale jego sukces i momentalna popularność sprawiły, że szybko stał się jednym z najszybciej rozwijających się pasków komiksowych wszech czasów. Finalnie pojawił się w blisko dwóch tysiącach sześciuset gazetach i magazynach. Szacunkowa liczba czytelników komiksu Davisa to 260 milionów osób. "Garfield" ustanowił rekord jako najczęściej rozpowszechniany komiks na świecie.

Samuela L. Jacksona można było ostatnio oglądać w serialu "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya" . W przygotowaniu jest już inny serial z jego udziałem: "Secret Invasion" , w którym po raz kolejny wcieli się w szefa T.A.R.C.Z.Y. - Nicka Fury’ego. Zagra też tę rolę w filmie "The Marvels". Jackson niedawno ukończył zdjęcia do szpiegowskiego filmu Matthew Vaughna: "Argylle".

Wideo