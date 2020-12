Samuel L. Jackson zagra Greya w nowym serialu platformy Apple TV+

Nie będzie to jednak nowa ekranizacja książki "50 twarzy Greya" ani jej kontynuacji. Serial platformy streamingowej Apple TV+ zostanie oparty na motywach powieści Waltera Mosleya „The Last Days of Ptolemy Grey”. Samuel L. Jackson wcieli się w postać głównego bohatera, będzie też jednym z producentów serialu . Dla tego popularnego aktora będzie to drugi projekt realizowany wspólnie z Apple TV+. Wcześniej pojawił się tam u boku Anthony’ego Mackiego w biograficznym filmie „Bankier”.

Samuel L. Jackson /NBC /Getty Images

Jak podaje serwis "Indiewire", scenariusz sześcioodcinkowej adaptacji książki napisze jej autor, Walter Mosley. Jackson wcieli się w rolę 91-letniego Ptolemy’ego Greya, o którym zapomniała rodzina, przyjaciele, a nawet on sam. Kiedy wydaje się, że jego demencja zaczyna gwałtownie postępować, Grey nagle zaczyna mieć przebłyski niektórych wspomnień. Dzięki temu spróbuje nie tylko rozliczyć się z własną przeszłością, ale też rozwiązać sprawę śmierci swojego bratanka.



Apple TV+ kontynuuje swoją politykę współpracy z największymi gwiazdami po obydwu stronach kamery. Od czasu, gdy rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku, systematycznie powiększa swoją bibliotekę oryginalnych filmów i seriali. Głośnym echem odbiło się przejęcie przez ten serwis najnowszego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon", którego produkcja będzie kosztować około 200 milionów dolarów. Z Apple TV+ już współpracują tacy artyści jak m.in. Alfonso Cuaron, Idris Elba, Simon Kinberg czy Julia Louis-Dreyfus.



Samuel L. Jackson, który będzie też jednym z producentów serialu "The Last Days of Ptolemy Grey", nie może narzekać na brak pracy. W poprzednim roku można było go oglądać m.in. w takich produkcjach jak "Glass", "Avengers: Koniec gry" czy "Shaft". W tym roku pojawił się w filmie "Bankier" oraz w serialu dokumentalnym "Enslaved". Na premierę czeka już też "Spirala: Nowy rozdział serii Piła", który został wycofany z kin z powodu pandemii COVID-19. Aktualny termin debiutu kinowego tego filmu to 21 maja 2021 roku. Wśród innych nadchodzących produkcji z udziałem Jacksona trzeba wymienić chociażby sequel "Bodyguarda zawodowca" oraz serial Marvela "Secret Invasion", w którym powtórzy rolę Nicka J. Fury’ego.