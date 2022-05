O fabule filmu "Saltburn" wiadomo niewiele. Ma to być historia poświęcona obsesji i na tym kończą się informacje związane z nowym filmem Emerald Fennell . Laureatka Oscara napisała do niego scenariusz oraz go wyreżyseruje. Nieco podpowiedzi w temacie kierunku, w jakim podąży fabuła "Saltburn", daje obsada filmu. Zarówno Rosamund Pike ( "Zaginiona dziewczyna" ), jak i Barry Keoghan ( "Zabicie świętego jelenia" ) i Jacob Elordi ("Euforia") specjalizują się w rolach dwuznacznych moralnie, nieprzyjemnych postaci, których z jakiegoś powodu nie sposób nie lubić.



Zdjęcia do filmu "Saltburn" mają rozpocząć się w Anglii jeszcze tego lata. Wśród producentek filmu, obok samej Fennell, jest też Margot Robbie. Zarówno Fennell jak i Robbie pracują właśnie na planie innego filmu - reżyserowanego przez Gretę Gerwig "Barbie" . Oczekiwania po "Saltburn" są duże, a wszystko z sprawą poprzedniego filmu Emerald Fennell. "Obiecująca. Młoda. Kobieta." w powszechnej opinii widzów i krytyków był jednym z najciekawszych obrazów 2020 roku.

Emerald Fennell z powodzeniem kontynuuje karierę zarówno za, jak i przed kamerą. Niedawno można było ją zobaczyć w dwóch sezonach serialu Netfliska "The Crown", w których wcieliła się w rolę Camilli Parker Bowles. Innym projektem, z jakim związana jest jako scenarzystka, jest powstający film zatytułowany "Zatanna". Opowiada on o posiadającej magiczne umiejętności tytułowej bohaterce filmu, która wyrusza na poszukiwanie swojego ojca.

Tajemnic związanych z produkcjami, w których uczestniczy Emerald Fennell, jest o wiele więcej. Równie sekretnym projektem jest film "Barbie" Grety Gerwig i Noaha Baumbacha . Nie wiadomo, w jaką rolę wciela się w nim Fennell. Obsadzie, jako Barbie i Ken, przewodzą Margot Robbie i Ryan Gosling . W pozostałych rolach występują m.in. Emma Mackey , Will Ferrell , Simu Liu , America Ferrera , Kate McKinnon , Michael Cera , Alexandra Shipp oraz Kingsley Ben-Adir .

