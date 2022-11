Salma Hayek podbiła serca widzów swoimi rolami w filmach "Frida" , "Desperado", "Bardzo dziki Zachód" , "Dogma" czy "Od zmierzchu do świtu". Widzowie pokochali ją nie tylko za talent aktorski, ale także za niekwestionowany wdzięk oraz zniewalającą urodę. 56-letnia gwiazda, mimo upływu czasu, nie przestaje zachwycać. Od lat niezmiennie uchodzi za symbol kobiecości.

Hayek pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ma ich niemało, albowiem na Instagramie zgromadziła dotąd 22 milionów obserwatorów z całego świata. Piękna aktorka regularnie dzieli się z nimi swoimi nowymi zdjęciami, poprzez media społecznościowe na bieżąco informuje również o swoich nowych przedsięwzięciach zawodowych.

O tym, że wciąż emanuje seksapilem, udowodniła podczas gali wręczenia nagrody Mężczyzny Roku, organizowanej przez magazyn "GQ".

Salma Hayek: Najlepszy striptiz w historii kina

W gorących scenach Salmę Hayek zobaczymy też niedługo w filmie "Magic Mike: Ostatni taniec".

Channing Tatum , który nie tylko ponownie wcieli się w głównego bohatera, ale też będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego, zaznaczył, że centralną postacią filmu będzie kobieta o wyrazistej osobowości.

"Będziemy mieć silną, właściwie nawet silniejszą niż Mike, bohaterkę. Nigdy nie tworzyliśmy tradycyjnej historii miłosnej i to też z całą pewnością nie będzie typowa historia miłosna. Chcę, aby ten film był wypełniony radością i zabawą. Wykorzystamy najbardziej szalone ruchy taneczne, jakie istnieją, aby dostarczyć widzom spektakularne widowisko. To będzie Super Bowl wśród filmów o striptizie" - zapowiedział gwiazdor.

Udział Hayek w filmie o striptizerach nie powinien nikogo dziwić. Meksykanka przeszła bowiem do historii kina dzięli roli w filmie "Od zmierzchu do świtu", opowiadającego historię dwóch braci (granych przez George'a Clooneya i Quentina Tarantino), uciekających przez amerykańskim wymiarem sprawiedliwości do Meksyku. To tam obaj bohaterowie trafiają do podejrzanej spelunki, pół-burdelu "Titty Twister" gdzie czekają ich erotyczne uciechy. Zanim okaże się, że rezydentki lokalu to wampirzyce, na scenę wkracza Salma Hayek w roli Satanico Pandemonium. Jej występ w bikini z wężem oplatającym się wokół jej ciała to jeden z najlepszych erotycznych tańców w historii kina.

Pierwotnie w roli, w którą wciela się Salma Hayek , miała wystąpić Thandiwe Newton. W kwietniu tego roku gwiazda serialu "Westworld" zrezygnowała z udziału w tym filmie, a jako powód podała kłopoty rodzinne. Zastąpiła ją Hayek, która w ostatnich miesiącach wręcz nie "schodzi" z dużego ekranu. Można ją było ostatnio oglądać w takich produkcjach jak "Bodyguard i żona zawodowca", "Eternals" i "Dom Gucci".

