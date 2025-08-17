Rzadko o nim mówi, a przez 4 lata byli parą. Jak wspomina pracę z byłym chłopakiem?
Byli parą przez cztery lata, a ich miłość zrodziła się na planie. Emma Stone i Andrew Garfield, ulubieńcy mediów, rzadko publicznie wspominają swój związek. Teraz jednak aktorka zrobiła wyjątek, opowiadając o pracy nad filmem "Niesamowity Spider-Man".
Andrew Garfield i Emma Stone poznali się na planie "Niesamowitego Spider-Mana" w 2012 roku. On wcielił się w człowieka-pająka, a ona w jego ukochaną. Jak się okazuje, uczucie wykroczyło poza scenariusz — para była razem przez 4 lata, a media absolutnie ich kochały.
"W przerwach między ujęciami wygłupialiśmy się i nagle pomyślałem: to, co jest między nami, to coś innego" - wspominał aktor.
Ostatecznie para rozstała się w 2015 roku, po 4 latach związku, ale wciąż zachowują przyjazne stosunki. Garfield z radością obserwował, jak w 2017 roku jego była dziewczyna odbierała Złoty Glob.
W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Vogue’s Life in Looks" aktorka udzieliła jednego z niewielu komentarzy na temat współpracy z Andrew Garfieldem.
"Naprawdę uwielbiałam kręcić Spider-Mana. Uwielbiałam wszystkich, z którymi pracowałam. Poznałam tam Andrew. Poznałam Sally Field, a Marc Webb był wspaniały. To był naprawdę wyjątkowy czas w moim życiu" - opowiedziała Emma Stone, podkreślając, że dobre doświadczenia z planu zawdzięcza współpracownikom.
Jedyny zarzut ma wobec długiej trasy promocyjnej, która kosztowała ją sporo wysiłku.
"Naprawdę nie wiem, jak ludzie to robią. Pamiętam, że w ciągu dwóch tygodni przemierzyłam dziewięć krajów i funkcjonowałam w stanie jet lagu, jakiego nigdy wcześniej nie znałam" - powiedziała. "Cały czas czułam się jak psychopatka".
Andrew Garfield też miło wspomina pracę nad "Niesamowitym Spider-Manem", a także czas spędzony z Emmą Stone.