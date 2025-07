Andrew Garfield to znany brytyjsko-amerykański aktor, który zdobył światową sławę dzięki rolom w filmach takich jak "Niesamowity Spider-Man" i "The Social Network". Za występy w "Przełęczy ocalonych" oraz "Tick, Tick... Booom!" został nominowany do Oscara.



Andrew Garfield pokazał się z nową ukochaną

W zeszłym roku głośno było o rozstaniu aktora z dr Kate Tomas, wpływową mentorką duchową. Ich związek przyciągał uwagę mediów ze względu na odmienne ścieżki kariery i wyraziste osobowości. Relacja jednak nie przetrwała długo. Pierwsze plotki o rozstaniu pojawiły się już jesienią 2024 roku.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "InteriaMovie: Pop!": Dlaczego wciąż kochamy "Szczęki" Stevena Spielberga? INTERIA.PL

W miniony weekend Andrew Garfield pojawił się na jednym z meczów Wimbledonu. Ku zaskoczeniu wielu fanów, u jego boku dostrzeżono Monikę Barbaro , znaną z filmu "Kompletnie nieznany". Nie umknęło uwadze fotoreporterów, że para trzymała się za ręce. Było to ich pierwsze wspólne publiczne wyjście, po którym zostali okrzyknięci "nową parą Hollywood".

Urodzona w 1990 roku Barbaro zasłynęła rolą w filmie "Top Gun: Maverick". W zeszłym roku znów było o niej głośno za sprawą wspomnianego "Kompletnie nieznanego". Za kreację Joan Baez została nominowana do Oscara i Złotego Globu, a także do nagrody SAG za najlepszą rolę drugoplanową.

Zdjęcie Monica Barbaro i Andrew Garfield / Neil Mockford/GC Images / Getty Images