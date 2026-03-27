Kino akcji z nietypowymi superbohaterami na pierwszym planie. Dzisiaj w nocy widzowie będą mogli zobaczyć "Samarytanina" z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej, który pokazuje bardziej mroczne oblicze herosa.

"Samarytanin". O czym opowiada film?

W centrum historii znajduje się nastolatek Sam Cleary, który zaczyna podejrzewać, że jego cichy, zdystansowany sąsiad skrywa wielką tajemnicę. Według miejskiej legendy potężny bohater - Samarytanin - zginął przed laty w starciu ze swoim wrogiem.

Chłopak jednak nie wierzy w jego śmierć. Gdy przestępczość w mieście zaczyna gwałtownie rosnąć, Sam postanawia odkryć prawdę i zmusić sąsiada do powrotu… zanim będzie za późno.

"Samarytanin". Kulisy produkcji

Za reżyserię odpowiada Julius Avery, a scenariusz napisał Bragi F. Schut. Film powstał na bazie komiksu i został wyprodukowany przez studio Balboa Productions, należące do Stallone'a (to samo, które stworzyło m.in. "Rambo: Ostatnia krew"). U boku Stallone'a występują m.in. Javon "Wanna" Walton, Martin Starr oraz Moises Arias.

Produkcja wyróżnia się bardziej "surowym" podejściem do tematu superbohaterów - zamiast kolorowych kostiumów mamy realistyczny świat, zmęczonego życiem bohatera i moralne dylematy.

"Samarytanin" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Samarytanin" zostanie wyemitowany dzisiaj, 27 marca, o godz. 23:05 w Polsacie. To dobra okazja, żeby nadrobić tę produkcję.