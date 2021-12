Znamy przykłady gwiazd, które są przez fanów notorycznie mylone innymi celebrytami. Dość wspomnieć Elijaha Wooda i Daniela Radcliffe'a , Islę Fisher i Amy Adams czy Jessikę Chastain i Bryce Dallas Howard .

"Tak to jest, gdy poświęcasz 20 lat na budowanie kariery, a ludzie wciąż myślą, że pracujesz w Parku Jurajskim" - zażartowała Chastain w opublikowanym latem na TikToku filmiku, odnosząc się do najsłynniejszej roli Bryce Dallas Howard. Swoją historią ze znanym sobowtórem w tle podzielił się teraz Ryan Reynolds .

Goszcząc w podcaście "Dear Hank and John", gwiazdor "Deadpoola" ujawnił, że pracownicy jednej z pizzerii na Manhattanie od lat biorą go za innego popularnego aktora. "Wierzą, że przychodzi do nich Ben Affleck . Pytają na przykład, jak się miewa J.Lo, na co ja odpowiadam: 'A dziękuję, dobrze'. Nie wyprowadzam ich z błędu, bo nie wyszedłbym na tym dobrze. Dostaję swoją pizzę i idę dalej. Zachowuję się tak, jak każdy inny klient" - wyjawił Reynolds.

O ile z Affleckiem jest mylony tylko w jednej pizzerii, to znacznie częściej ludzie biorą go za Ryana Goslinga . "Kiedyś przeczytałem o tym w mediach społecznościowych. Odpowiedziałem wówczas: 'Cóż, różnica jest łatwa do wychwycenia. Ryan Gosling ma blond włosy, a Ryan Reynolds jest ch...". Teraz wypowiadam się w nieco bardziej powściągliwy sposób" - przyznał ze śmiechem kanadyjski aktor.



Jak podkreślił, widzowie powinni być wdzięczni za to, że to właśnie gwiazdor "La La Land" otrzymał przed laty rolę w kultowym "Pamiętniku" . "Gdybym to ja w nim zagrał, film okazałby się straszną klapą, zapewniam. Nie dałoby się tego oglądać" - stwierdził Reynolds.

