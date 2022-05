Poświęciła swoje życie służbie mieszkańcom Rhode Island i każdemu, z kim się spotkała, dawała z siebie coś dobrego. Stała się symbolem nadziei dla wszystkich psów w schroniskach, pokazując światu, czego taki pies może dokonać, gdy tylko da mu się miłość i szansę, by zabłysnąć" - powiedziała w oświadczeniu cytowanym przez AFP pułkownik Darnell Weaver, nadinspektor policji stanowej, dziękując Ruby za wieloletnią służbę.

Jak Ruby została bohaterką?

Ruby była znana jako pierwszy pies ze schroniska, który trafił do policji Rhode Island. Brała udział w wielu akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, więc szybko zwróciła na siebie uwagę mediów i mieszkańców stanu, by w końcu w 2017 roku stać się prawdziwą bohaterką.

Ale jej początki nie były łatwe. Niewiele brakowało, a zostałaby uśpiona jako szczeniak. Nim bowiem Ruby, mieszaniec owczarka australijskiego i border collie, trafiła do policji, była w schronisku i miała za sobą siedem nieudanych adopcji. Kolejni opiekunowie zwracali ją, bo zachowywała się nieznośnie. "Była totalnie nakręcona. Skakała i gryzła smycz. Nie siadała i nie kładła się nawet na moment, ruszała się nieustannie. Była wyjątkowa i potrzebowała wyjątkowej osoby" - wspomina Patricia Inman, wolontariuszka schroniska i trenerka psów, która wielokrotnie interweniowała, aby uchronić Ruby przed uśpieniem.

"Ruby na ratunek"

Na szczęście znalazł się ktoś wyjątkowy - kapral Daniel O’Neil. Potrzebował psa poszukiwawczo-ratowniczego i ośmiomiesięczna wówczas Ruby urzekła go swoją niepohamowaną energią i inteligencją. Za rekomendacją Patricii Inman suczka zaczęła szkolenie na psa policyjnego. Los sprawił, że Ruby miała szansę odwdzięczyć się wolontariuszce za to, że ta nie pozwoliła jej uśpić. W październiku 2017 roku podczas wędrówki w lesie zaginął nastoletni syn Patricii. Chłopca poszukiwano już trzecią dobę, ale bez skutku. W końcu znalazła go Ruby, rannego i nieprzytomnego. Dosłownie w ostatniej chwili.

Po tym zdarzeniu Ruby stała się sławna - zdobyła tytuł "Poszukiwawczo-Ratowniczego Psa Roku", a na kanwie jej historii powstał film Netfliksa “Ruby na ratunek". "Była szczęśliwa i spełniona, nie tylko jako pies policyjny, lecz także jako członek kochającej się rodziny. Pracowała do samego końca i nigdy nie zrezygnowała z robienia tego, co kochała najbardziej, czyli rozweselania ludzi" - powiedziała pułkownik Weaver. Ruby mieszkała z Danielem O'Neilem i jego rodziną i przez nich zostanie pochowana, informuje policja.

Pełna sukcesów praca w policji nie zabiła w Ruby jej psotnej natury. Trzy lata temu wymknęła się na samotną wycieczkę do parku stanowego. Powróciła cała i zdrowa, ale przez 19 godzin trwały je intensywne poszukiwania. Niedawno z przerwy na siusiu wróciła z żywym skunksem w pysku. Oczywiście śmierdząc niemiłosiernie. Ale jak podkreśla jej przewodnik, właśnie ta nieposkromiona natura czyniła Ruby tak wspaniałym psem. "Jeśli okażesz psu miłość i empatię, zapewnisz stabilne otoczenie, on pokaże swoje prawdziwe oblicze" — zapewnia David O'Neil.

