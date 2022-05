"Powrót do liceum" jest nowym hitem Netfixa z Rebel Wilson w roli głównej. Amerykańska produkcja w reżyserii Alexa Hardcastle'a powstała na podstawie scenariusza Andrew Knauera, Brandona Scott Jonesa i Arthura Pielli, a w obsadzie filmu, oprócz australijskiej aktorki, znalazły się również takie gwiazdy jak Alicia Silverstone, Justin Hurtley, Marry Holland, Sam Richardson czy Chris Panell.

Film "Powrót do liceum" opowiada historię pięknej blondynki o imieniu Ruby, która zapada w śpiączkę po nieudanym wyczynie cheerleaderek. Gdy budzi się po 20-latach, postanawia ponownie zapisać się do szkoły, aby spełnić swoje marzenie o koronie królowej balu.

Choć sama fabuła lekkiej komedii z Rebel Wilson nie odznacza się szczególną oryginalnością, warto poświęcić czas, aby obejrzeć ją dla samej aktorki, która na przestrzeni ostatnich dwóch lat przeszła ogromną metamorfozę. Już wcześniej widać było, że hollywoodzka gwiazda sporo schudła, jednak dopiero teraz można w pełni dostrzec, jak bardzo się zmieniła!

Rebel Wilson: Wiek, wzrost, waga

Wiek Rebel Wilson to 42 lata. Gwiazda urodziła się 2 marca 1980 roku w Sydney i ma trójkę młodszego rodzeństwa.

Wzrost Rebel Wilson wynosi 160 centymetrów. Sympatyczna blondynka jest dość niska, ale nie przeszkadza jej to w pozyskiwaniu kolejnych, ciekawych ról.



Waga Rebel Wilson stale się zmienia, ponieważ gwiazda dwa lata temu podjęła decyzję o przejściu na zdrową dietę, w wyniku czego bardzo schudła. Większość portali podaje, że jej aktualna waga to około 74 - 75 kilogramów.

Imię Rebel Wilson nie jest przypadkowe

Artystka została nazwana na cześć dziewczynki, która występowała na ślubie jej rodziców. W dzieciństwie nie była jednak wielką fanką swojego imienia. Obawiała się docinków ze strony kolegów, więc w szkole zwracano się do niej: Elizabeth.

Rebel Wilson: Wykształcenie

Rebel Wilson to nie tylko zabawna, ale też bardzo inteligentna i dobrze wykształcona aktorka. Z nauką australijska artystka zawsze radziła sobie zresztą wzorowo. Opowiedziała o tym w wywiadzie dla gazety "The Sydney Morning Herald".

Zawsze byłam prymusem w szkole i miałam głowę do liczb - przyznała Rebel Wilson w rozmowie z "The Sydney Morning Herald"

W 2009 roku udało jej się ukończyć prawo na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii. Umiejętności aktorskie doskonaliła natomiast uczęszczając do Australian Theatre for Young People, skąd później przeniosła się do Nowego Jorku.

Rebel Wilson: Filmy

Rebel Wilson karierę w show-biznesie zaczynała na deskach teatru Sydney Theatre Compa, a swój debiut na ekranie zaliczyła w w komedii - "Fat Pizza". Później regularnie dostawała niewielkie role, m.in. w serialach "The Wedge", "Monster House" czy "Bogan Pride". W filmach "Poznaj moich kumpli" i "Druhny" gwiazda miała okazję udowodnić swój talent komediowy, jednak prawdziwą popularność przyniosła jej dopiero komedia "Pitch Perfect", w której wcieliła się w postać grubej Amy. Za tę rolę artystka otrzymała nagrodę Teen Choice dla ulubionej aktorki komediowej

Zdjęcie Rebel Wilson w filmie "Pitch Perfect" / BROWNSTONE PRODUCTIONS/GOLD CIRCLE FILMS/UNIVERSAL PICTURES / Al / East News

Inne znane filmy z Rebel Wilson to m.in. :

Jak urodzić i nie zwariować

Oszustki

Jak romantycznie!

Jojo Rabbit

Koty

Grimsby

Jak to robią single

Trafiony piorunem

Absolutnie fantastycznie: Film

Sztanga i cash

Wieczór panieński

Rebel Wilson schudła 35 kilogramów. Jak tego dokonała?

Rebel Wilson schudła około 35 kilogramów, zaskakując swoich fanów, którzy uwielbiali ją nawet pomimo nadprogramowych kilogramów. Aktorka nigdy nie narzekała na swoją wagę, jednak w 2020 roku zdecydowała, że chce zmienić swój tryb życia.

Zrobiła to w trosce o zdrowie i zmaksymalizowanie swoich szans na macierzyństwo. Nie bez znaczenia było również to, że chciała dostawać więcej ról w znanych produkcjach, co wyznała podczas tegorocznej gali Bafta 2022.

Wszyscy mnie pytają, dlaczego schudłam. Cóż, najwyraźniej chodziło mi o zwrócenie uwagi Roberta Pattinsona... Żartuję! Chłopaki, poważnie, nie schudłam tylko dla faceta. Chciałam po prostu dostawać więcej ról aktorskich! - tłumaczyła Rebel Wilson podczas gali Bafta 2022

Zdjęcie Rebel Wilson przed metamorfozą / Christopher Peterson / Splash News / East News

Podczas lockdownu postanowiła skupić się na zmianie nawyków żywieniowych. Piła dużo wody, unikała cukru i ćwiczyła pod okiem profesjonalnego trenera Jono Castano. Wiadomo, że wykonywała m.in. trening interwałowy i regularnie spacerowała.

Treningi rozpoczęłam od spacerowania, pamiętam o odpowiednim nawodnieniu organizmu, nawet gdy siedzę na kanapie. Unikam cukru i śmieciowego jedzenia. Do końca roku chcę ważyć 75 kg - informowała Rebel Wilson na Instagramie, gdy zaczynała dietę

Chociaż na spektakularną metamorfozę Rebel Wilson wpływ miały różne czynniki, to w mediach głośno było o sposobie odżywiania, który miał pomóc jej w utracie zbędnych kilogramów. Według portalu "People" dietą Rebel Wilson miała być tzw. dieta oczyszczająca dr. Mayra, o której więcej informacji znajdziecie tutaj.

Metamorfoza Rebel Wilson. Na Instagramie chwali się sylwetką

Rebel Wilson na Instagramie: @rebelwilson na bieżąco relacjonowała fanom, jak wyglądają jej zmagania ze zbędnymi kilogramami, a teraz, gdy wreszcie udało jej się schudnąć wcale nie przestała zamieszczać nowych zdjęć. Gwiazda, która osiągnęła już wymarzoną wagę 75 kilogramów, chętnie wrzuca kolejne posty na swoje media społecznościowe, a fani nie kryją zachwytu jej pewnością siebie.

Rebel Wilson coraz chętniej publikuje w sieci fotografie, do których pozuje w obcisłych ubraniach, a w filmie "Powrót do liceum" artystka ma na sobie skąpą sukienkę cheerleaderki, w której wygląda jak milion dolarów.

Gdzie i kiedy oglądać film "Powrót do liceum"

Premiera filmu "Powrót do liceum" na Netflixie miała miejsce w piątek 13 maja 2022 roku i to właśnie tam w dowolnej chwili obejrzeć można produkcję z Rebel Wilson w roli głównej. Instrukcję, jak założyć konto na platformie streamingowej, na której dostępny jest "Powrót do liceum" znajdziecie tutaj .

Zdjęcie Kadr z filmu "Powrót do liceum" z Rebel Wilson / Everett Collection / East News

