Pechowy koszykarski łowca talentów ( Adam Sandler ) odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, obaj robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

Obok Adama Sandlera na ekranie zobaczymy też: Queen Latifah, Roberta Duvalla, Bena Fostera i koszykarza Juancho Hernangomeza.

Wideo Adam Sandler w filmie „Rzut życia” | Oficjalny zwiastun | Netflix

"Rzut życia": Kolejny film Adama Sandlera dla Netfliksa

"Rzut życia" będzie kolejnym oryginalnym filmem Netfliksa, w którym w roli głównej zobaczymy Adama Sandlera. Wśród dostępnych tam produkcji są nie tylko komedie takie jak "The Ridiculous 6", "Sandy Wexler" czy "Zabójczy rejs", ale również filmy docenione przez widzów i krytyków - "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)" i "Nieoszlifowane diamenty" braci Safdie.



Reklama

"Rzut życia" wyreżyserował Jeremiah Zagar, który debiutował w fabule filmem "My, zwierzęta" z 2018 roku. Z kolei scenariusz "Rzutu życia" napisali Taylor Materne oraz Will Fetters, autor scenariusza filmu "Narodziny gwiazdy" z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem.

Jednym z producentów obrazu jest legendarny koszykarz LeBron James .

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny